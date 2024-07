Inter, punta cercasi: c’è il piano per il tesoretto

Inter alla ricerca di un attaccante sul mercato. La società nerazzurra, in questa sessione estiva, si è già mossa con largo anticipo portando a termine le operazioni a parametro zero per Mehdi Taremi dal Porto e per Piotr Zielinski dal Napoli, oltre all’ingaggio dal Genoa di Josep Martinez. Ma le entrate non sono finite e Ausilio e Marotta cercano altri profili. Sicuramente c’è l’urgenza del braccetto sinistro di difesa, ma anche in attacco qualcosa potrebbe muoversi. E in tal senso, si cerca di ricavare un tesoretto.

Inter, si proverà anche per la punta: la dirigenza cerca il tesoretto

Inter che vuole portare avanti anche il discorso punta. Simone Inzaghi, infatti, ha espressamente richiesto un giocatore anche per quanto riguarda il reparto avanzato. In questo senso, però, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i nerazzurri devono prima cedere sia per creare spazio in organico che per avere un tesoretto a disposizione. E per questo, i primi indiziati alla partenza, sono Joaquin Correa, che non rientra più nei piani, e Marko Arnautovic. L’austriaco, in realtà, non vuole muoversi da Milano. Ma manca ancora tanto alla fine del mercato e si proverà a convincerlo. Qualche soldo è arrivato dal prestito di Carboni ed altri ancora potrebbero arrivare dalla cessione di Satriano che potrebbe attestarsi tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Inzaghi cerca solo un giocatore per l’attacco: ma la trattativa resta difficile

Inzaghi ha già in mente il profilo per il reparto avanzato. Il tecnico nerazzurro, fin dall’inizio, ha richiesto alla dirigenza interista di portare a Milano, Albert Gudmunsson del Genoa. L’attaccante islandese, però, costa tantissimo e la trattativa con il presidente Zangrillo non è affatto semplice. Si era parlato anche di una possibile suggestione Chiesa, ma sembra più una tentazione eventuale nell’improbabile caso in cui il giocatore dovesse lasciare Torino a parametro zero. Nel caso in cui nessuno dei due arrivi a Milano, occhio alla pista giovane tanto gradita alla nuova proprietà di Oaktree.