Satriano, può lasciare definitivamente l’Inter

Satriano – Martìn Satriano, il giovane attaccante interista potrebbe a breve conoscere il suo futuro. Classe 2001, Satriano è un giocatore dell’Inter da Gennaio 2020, anno in cui ha iniziato a giocare per l’under 19 interista. Concluse le giovanili l’attaccante ha trascorso gli ultimi due anni in prestito, prima al Brest per soli sei mesi, poi all’Empoli e infine nuovamente al Brest per un’intera stagione. Adesso è arrivato il momento di decidere quale sarà la prossima destinazione del 23enne uruguaiano.

Satriano, il Brest vuole il cartellino del giovane

Come detto sopra, Satriano ha trascorso buona parte della sua carriera da professionista con la maglia del Brest in Francia. Proprio la squadra francese adesso vorrebbe fare quel passo in più nei confronti del giovane acquistando il suo cartellino. Satriano non ha spazio nel progetto tecnico dei nerazzurri che pare abbiano aperto alla sua cessione non necessariamente in prestito. Secondo Transfermarkt il valore del giocatore dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 milioni, soldi che farebbero comodo ai nerazzurri che non ancora messo in porto grosse cessioni in questa finestra di mercato. Satriano tornerebbe al Brest dopo aver collezionato ben 52 presenze con la loro maglia e messo a segno 10 gol. Al giovane probabilmente non dispiacerebbe tornare in Francia dopo aver fatto così bene. Nella parentesi ad Empoli Satriano ha indossato la maglia degli azzurri in 31 occasioni, 20 delle quali dal primo minuto.

Un altro scuola Inter lascia Milano

Mentre l’Inter tratta le cessioni di Satriano, Esposito e Carboni, i nerazzurri hanno salutato un altro giovane proveniente dalle loro giovanili. Mirko Castelnuovo, classe 2006, l’anno scorso in prestito a Cosenza è stato definitivamente ceduto alla primavera del Modena. Alto 1 metro e 88 cm, Mirko è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Nonostante la sua storia lascerà presto Milano, la carriera del giovane portiere continuerà in Emilia Romagna con la maglia dei canarini del Modena.