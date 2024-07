Inter, pista nuova per l’attacco: ma c’è un ostacolo

Inter molto attiva sul mercato in queste ore, soprattutto per quanto riguarda le uscite. I nerazzurri stanno cercando di cedere gli esuberi per provare ad avere un gruzzolo necessario a concludere anche il mercato in entrata. E in questo senso sembrano essere vicine le cessioni di Agoumè e Satriano, oltre ad essere già conclusa quella di Vanheusden in prestito. Intanto, per i nerazzurri, si apre una nuova pista in avanti anche se c’è un grosso ostacolo.

Inter, nuova pista per l’attacco. Ma per lui c’è un grande ostacolo

Inter che è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto. In attesa di capire se ci saranno margini per le cessioni di Arnautovic e Correa, i nerazzurri stanno iniziando a sondare il terreno per capire se ci sarà la possibilità di fare un altro innesto. E a tal proposito, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si starebbe aprendo una pista niente male per la società di viale della Liberazione. Si tratta di Memphis Depay, attaccante che si è svincolato dall’Atletico Madrid e che, quindi, arriverebbe a costo zero. Ma per portarlo a Milano c’è un grande ostacolo, ovvero il pesante ingaggio da 5 milioni di euro netti. Se si riuscisse a diminuire la cifra, allora i nerazzurri potrebbero davvero affondare il colpo.

Depay nella lista, ma Inzaghi preme per avere solo un giocatore

Depay è una delle opzioni nuove che la società sta vagliando per il proprio reparto avanzato. Ma il giocatore preferito e richiesto espressamente da Simone Inzaghi è sempre e solo Albert Gudmunsson del Genoa. Dopo una fantastica stagione in Liguria, l’attaccante islandese ha attirato a sè gli occhi di tantissime società tra cui quella nerazzurra. Ma, come detto, prima sarà necessario pensare alle cessioni e poi si inizierà a trattare con i rossoblù. Ma Inzaghi preme: vuole assolutamente Gudmunsson ad Appiano Gentile.