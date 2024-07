Frattesi, la Juve cerca di sedurre il nerazzurro

Frattesi – Anche quest’anno i colpi di scena del calciomercato estivo non stanno mancando ma la voce venuta fuori nella giornata di oggi è forse la più sconcertante finora. La Juventus avrebbe chiesto informazioni all’Inter su Davide Frattesi. Notizia ha fatto sgranare gli occhi a più di qualche tifoso interista, gli eterni rivali sarebbero interessati nell’acquisto di uno dei giocatori simbolo dell’ultimo scudetto nerazzurro.

Frattesi, i bianconeri pensano meriti una maglia da titolare

Il motivo principale che porta la Juventus a credere possibile questa trattativa è probabilmente legato al ruolo che Frattesi ricopre nell’Inter. Il centrocampista infatti non è titolare nello stellare centrocampo nerazzurro. Fino ad oggi Frattesi è stato relegato a essere la riserva di Niccolò Barella. Situazione che a giugno ha già fatto discutere quando si è parlato di un “addio meditato” da parte del centrocampista classe 1997. La Juventus potrebbe far leva su questo fattore promettendo un ruolo da titolare fisso nel neo centrocampo diretto da Thiago Motta. Probabilmente il nome del nerazzurro è venuto fuori in questi giorni, la Juve vorrebbe tutelarsi nel caso di mancato arrivo di Koopmeiers.

Il secco “no” dei nerazzurri

L’Inter non ha neanche valutato la proposta della Juventus. Immediato è stato il “no” che ha chiuso la porta ai bianconeri. Per i campioni d’Italia Frattesi è incedibile. I nerazzurri non hanno intenzione di sedersi al tavolo per trattare, per loro il centrocampista italiano è un gioiello da tenere in squadra. Ovviamente anche l’Inter avrà promesso a Davide molto più spazio in campo dalla prossima stagione. L’arrivo di Zielinski non ha sicuramente fatto ben sperare il centrocampista ex Sassuolo, il nuovo arrivo potrebbe minacciare ulteriormente il minutaggio di Davide con la maglia nerazzurra. Certo è che se l’Inter vuole evitare possibili “minacce” da altre squadre allora dovrà mantenere le proprie promesse col giocatore. La nuova stagione è ormai alle porte e anche i tifosi interisti sperano di vedere più spesso Frattesi in campo.