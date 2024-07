Inter, nel mirino il talento del Salisburgo!

Inter – Gli obiettivi del calciomercato interista sembrano essere ben definiti. Dopo aver chiuso l’acquisto per la difesa e forse quello della nuova punta, l’Inter si dovrebbe ritenere soddisfatta con i nomi in entrata. Negli ultimi giorni si è aggiunta la voce che vorrebbe l’Inter fortemente interessato a Federico Chiesa. L’ala della Juventus andrà in scadenza di contratto a giugno 2025 e secondo alcuni sarebbe già stato contattato dalla dirigenza interista. Ma Chiesa non è l’unico colpo a zero che l’Inter potrebbe portare in casa propria l’anno prossimo. Dall’Austria, più specificatamente da Salisburgo, emerge il nome di Luca Sucic.

Inter, Sucic già tra gli obiettivi dell’anno prossimo

Luca Sucic, centrocampista centrale di nazionalità croata classe 2002, ha già dimostrato grandi qualità che hanno attirato l’attenzione di qualche club anche italiano. L’anno prossimo Sucic andrà in scadenza di contratto con il RB Salisburgo, squadra in cui milita da Agosto 2020. L’Inter potrebbe accordarsi col giocatore per diventare la sua nuova squadra nel momento in cui diverrà un parametro zero. Operazione che l’Inter ha messo in pratica più volte negli ultimi anni, come ad esempio nel caso di Zielinski e Taremi.

Sucic potrebbe partire già da quest’anno?

Nonostante l’interesse, difficilmente quest’estate vedremo un’offerta dei nerazzurri al Salisburgo. Il centrocampista ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, non proprio spiccioli per una squadra completa a centrocampo. Lucic sarebbe più utile il prossimo anno nel caso in cui ci dovesse essere l’addio di Chalanoglu o Mhikitarian. Il valore del centrocampista al momento del trasferimento al Salisburgo era intorno ai 700 mila euro, in tre anni la sua valutazione è esplosa. Quest’ultima non è stata un’annata fortunatissima per Sucic che ha saltato la prima parte di stagione a causa di un’operazione al ginocchio. Il croato si è poi rimesso in sesto seppur con qualche acciacco, riprendendosi la maglia da titolare.