Arnautovic vuole rimanere: l’Inter fa sapere che…

Arnautovic è stato acquisto la scorsa stagione dall’Inter, ma il suo arrivo, non ha portato i frutti sperati. Troppi infortuni e troppe prestazioni sotto tono, non hanno convinto Inzaghi, dirigenza e i tifosi. Per questo, l’intenzione, anche se mai dichiarata, sarebbe quella di separarsi dal ragazzo e cederlo altrove. Ma l’austriaco non ha molta voglia di lasciare Milano e vuole continuare la sua esperienza in nerazzurro fino alla fine del suo contratto.

Arnautovic al centro del dibattito interno dell’Inter: la società fa sapere una cosa

Arnautovic, dunque, non ha intenzione di muoversi da Milano. Oltre a questo, almeno per il momento, non ci sono stati interessi forti da parte di società. Per questo una sua permanenza sembra sempre più probabile. La permanenza dell’ex Bologna, tra le altre cose, blocca anche ogni tipo di trattative in entrata per l’eventuale innesto di un altro elemento in attacco più congeniale alle idee di gioco di Simone Inzaghi. La società nerazzurra, proprio adesso che il ragazzo è tornato ad Appiano Gentile per allenarsi, secondo quanto riportato da SportMediaset, ha voluto far sapere che non rientra nei piani e l’intenzione è quella di cederlo. Vedremo se questo braccio di ferro porterà davvero ad una partenza del ragazzo. L’Inter vuole concentrarsi, poi, su un obiettivo in particolare.

Bisogna cedere in attacco, poi le entrate: l’obiettivo è uno e soltanto uno

L’attacco dell’Inter, in questo momento, sul fronte uscite, è un problema per la dirigenza nerazzurra. Non solo Arnautovic, infatti. Ci sono anche altri elementi che si vogliono cedere. Il primo, sicuramente, è Joaquin Correa. Il giocatore cerca squadra, ma se nessuno si interesserà a lui si arriverà alla risoluzione contrattuale. Poi, occhio a Satriano che ha vari interessi all’estero, ma nulla che sia entrato nel vivo fino a questo momento. In caso di concretizzazione di queste uscite, occhio all’obiettivo numero uno in entrata, ovvero Albert Gudmunsson. Il giocatore è il profilo espressamente richiesto da Inzaghi sul mercato.