Bastoni rifiuta le big. Il giornalista: “C’è chi si fa ingolosire e…”

Bastoni è una delle colonne portanti della squadra nerazzurra. Il difensore ex Atalanta, è entrato in punta di piedi nel mondo Inter e a poco a poco, grazie al lavoro e ai miglioramenti sul campo, è riuscito a far esplodere tutte le sue qualità e a diventare uno dei più forti interpreti del ruolo. Un giocatore cresciuto a dismisura sotto ogni punto di vista e che, per questo motivo, ha attratto gli occhi di tantissime squadre europee importanti.

Bastoni pilastro nerazzurro: il giornalista incensa il difensore per aver rifiutato le big europee

Bastoni, come detto, è uno degli elementi che costituiscono lo scheletro dell’Inter non solo in campo, ma anche all’interno dello spogliatoio nerazzurro. Arrivato giovanissimo a Milano, si è fatto spazio tra grandi giocatori e lo è diventato lui stesso. Ieri sera, alla trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, il suo agente Tullio Tinti ha fatto delle importanti rivelazioni di mercato. Su Bastoni, infatti, ci sarebbero stati gli interessi di tante squadre europee importantissime.

In passato, sempre secondo l’agente, si sarebbe interessato il Manchester City. Più di recente, invece, il Real Madrid. Ovviamente, il giocatore, ha rifiutato entrambe le destinazioni. E proprio di questo ha voluto parlare, attraverso il proprio profilo X, il giornalista Fabrizio Biasin, che ha voluto elogiare il coraggio e la scelta del ragazzo.

Ecco il tweet di Fabrizio Biasin: “C’è chi si fa ingolosire e saluta, c’è chi per sentirsi al top non ha bisogno d’altro. E resta”.

Inter a caccia di un vice-Bastoni: ecco l’elenco dei nomi fatti dai media

La società nerazzurra, a proposito di Bastoni, è alla ricerca di un suo vice in sede di calciomercato, dopo l’infortunio di Buchanan. In questo senso, tanti profili stanno circolando sui vari media. In primis, Kiwior dell’Arsenal, il cui costo è molto alto, circa 25 milioni di euro, e i Gunners, ad oggi, non sono malleabili ad un prestito. Poi c’è Robert Renan dello Zenit, ma anche lui ha un costo molto elevato di circa 20 milioni. Occhio al giovanissimo Zèzè del Nantes, per cui sarebbe già stata rifiutata un’offerta dai francesi. Infine, il blucerchiato Giovanni Leoni per cui ci sono discorsi in essere con la Sampdoria.