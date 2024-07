Berardi, si riapre la pista? Ecco la risposta dei nerazzurri

Berardi è una pista che torna spesso in auge per la società nerazzurra. Come si sa, in viale della Liberazione, la caccia all’attaccante è sempre aperta e si stanno vagliando più opzioni. L’esterno del Sassuolo è un vecchio pallino della dirigenza nerazzurra che già in passato avrebbe voluto portarlo a Milano, ma senza successo. Che quest’anno possa essere la volta buona? La dirigenza ha già dato la propria risposta sull’argomento.

Berardi-Inter, pista percorribile? La società nerazzurra ha già dato la propria risposta

Berardi è indubbiamente un giocatore che piace da tempo, come anticipato. La retrocessione del Sassuolo e il grave infortunio subito nella scorsa stagione, hanno fatto sì che il prezzo del ragazzo si abbassasse vertiginosamente. Per questo, chi lo vorrà, potrebbe pagare una cifra decisamente inferiore rispetto a quelle chieste in passato. Intanto, il suo profilo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato accostato nuovamente ai nerazzurri. Ma da viale della Liberazione la risposta è stata chiara. Infatti, Berardi, non rientra nei piani della dirigenza. Il suo ruolo non combacia con il modulo nerazzurro che non prevede degli esterni d’attacco. Pertanto, anche per questa sessione di mercato, questa possibilità va esclusa.

Attacco Inter: un profilo in cima alla lista ed una suggestione impossibile

I nerazzurri, però, al netto delle possibilità per l’esterno del Sassuolo, cercano davvero un attaccante. La società di viale della Liberazione ha un profilo principale che vorrebbe portare a Milano ed è quello di Albert Gudmunsson del Genoa. L’attaccante islandese, è il preferito ed è il giocatore identificato da Inzaghi per rinforzare l’attacco. Ma al momento, le uscite nel reparto avanzato sono bloccate ed è difficile ipotizzare un suo arrivo a Milano. La tentazione forte si chiama Federico Chiesa. Ma il giocatore verrebbe preso in considerazione più per la prossima stagione, se dovesse andare via a zero, che per questa. L’impressione, però, è che la Juventus possa cederlo già questa estate.