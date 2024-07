Kiwior in cima alla lista: l’Inter ha una strategia

Kiwior continua ad essere il profilo che piace di più per la difesa nerazzurra. Il giocatore polacco è fuori dai piani dell’Arsenal in vista della prossima stagione, specie dopo l’arrivo a Londra di Riccardo Calafiori. Ma la trattativa con i Gunners è molto complicata sia per la cifra richiesta dalla società inglese che per la poca malleabilità sulla formula di trasferimento. Ma i nerazzurri vogliono provare ad applicare una strategia.

Kiwior piace tantissimo ai dirigenti nerazzurri: ecco la strategia che si vuol mettere in campo

Kiwior in cima alla lista dei desideri nerazzurri per la difesa. Il polacco, infatti, incontra il favore di tutte le componenti. La proprietà che così avrebbe il profilo giovane, la società e l’allenatore, visto che avrebbero un giocatore gradito e che potrebbe anche giocare al centro della difesa e non solo da braccetto. L’Arsenal, per lui, chiede circa 25 milioni di euro per separarsene e, ad oggi, non accetta una formula differente dal titolo definitivo o dal prestito con obbligo di riscatto. I nerazzurri, però, stanno provando ad attendere agosto, quando l’Arsenal potrebbe essere costretta ad essere più malleabile, vista l’esigenza di lasciare partire il giocatore. Di sicuro, in viale della Liberazione, non hanno fretta.

Non solo l’ex Spezia: tanti i profili valutati per il reparto arretrato

L’ex difensore dello Spezia, però, non è il solo giocatore che interessa all’Inter per quanto riguarda il reparto difensivo. Nel caso in cui la trattativa con la società inglese dovesse naufragare, ecco che sono pronte le alternative. In primis, Robert Renan dello Zenit. Il brasiliano è valutato ben 20 milioni di euro. Ma la situazione che si sta vivendo nel calcio russo potrebbe portare, come già accaduto con altri giocatori, ad un cessione ben inferiore a queste cifre. Occhio anche al classe 2005, Zèzè del Nantes. Per lui, sarebbe già stata rifiutata una prima offerta da parte dei francese. Ma non è escluso che nella trattativa possa essere inserito anche Filip Stankovic per abbassare la parte cash.