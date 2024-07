Chiesa-Inter, idea scambio? La clamorosa rivelazione

Chiesa, negli ultimi giorni, è un profilo che viene accostato all’attacco nerazzurro. Come si sa, oramai da tempo, la dirigenza di viale della Liberazione sta cercando un attaccante che abbia caratteristiche differenti rispetto a quelli presenti già nella rosa di Simone Inzaghi. Chiesa potrebbe essere una soluzione, ma attenzione alla clamorosa rivelazione che è stata avanzata in queste ultime ore e che coinvolgerebbe anche un giocatore nerazzurro.

Chiesa-Inter, l’ipotesi avanza: l’emittente crede ad uno scambio tra i nerazzurri e la Juventus

Chiesa, dunque, è un’ipotesi che viene ventilata giorno dopo giorno. Nelle ultime ore, i colleghi di Telelombardia, hanno lavorato su questa traccia e fatto una rivelazione in merito a questa opportunità. Infatti, l’esterno bianconero interesserebbe davvero ai nerazzurri che, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, avrebbero intenzione di acquistarlo, ma solo a parametro zero la prossima estate. In realtà, nelle ultime ore, starebbe avanzando una clamorosa ipotesi. Secondo l’emittente, infatti, potrebbe nascere uno scambio tra l’esterno e Davide Frattesi oltre a 20 milioni di conguaglio per i nerazzurri. Giuntoli, infatti, vorrebbe evitare di perdere l’ex Fiorentina a parametro zero e rinforzare una diretta concorrente.

L’ex Viola non è l’unica opzione dell’attacco: il preferito resta sempre Gudmunsson

Se l’attaccante della Juventus resta una suggestione di mercato, il profilo preferito per il reparto avanzato nerazzurro resta sempre uno. Si tratta di Albert Gudmunsson. Il giocatore islandese, che nella scorsa stagione ha giocato un ottimo campionato, è il preferito da Simone Inzaghi che lo ha espressamente richiesto. Il Genoa, però, è un osso durissimo e chiede per lui oltre 30 milioni di euro. I rossoblù non vogliono scendere da questa cifra e i nerazzurri devono prima fare delle cessioni per poter provare ad imbastire una reale trattativa. Ma le uscite, ad oggi, sembrano bloccate ed, anzi, alcuni giocatori come Arnautovic hanno tutta l’intenzione di rimanere a Milano anche per il prossimo campionato.