Carboni, manca poco all’accordo con l’OM

Carboni – La scorsa settimana sembrava mancasse davvero poco al trasferimento di Valentin Carboni all’Olyimpique di Marsiglia. Il giovane attaccante argentino è da poco rientrato dagli USA dove ha fatto parte della fortunata rosa albiceleste arrivata alla vittoria della Copa America. Oggi è stata una giornata decisiva, i dirigenti del Marsiglia hanno intensificato i contatti con i nerazzurri, presto si avranno notizie certe.

Carboni, il Marsiglia è vicinissimo

Da quanto emerge nelle ultime ore il Marsiglia avrebbe trovato l’accordo con la dirigenza nerazzurra. L’Inter avrebbe voluto una cessione immediata del cartellino del giocatore per una cifra che si sarebbe aggirata attorno ai 40 milioni. Tuttavia, sembrerebbe che le due squadre si siano accordate per un prestito con diritto di riscatto. I francesi non si sarebbero dimostrati disponibili ad acquistare il giocatore immediatamente e questo ha portato a pensare a un possibile allontanamento dei marsigliesi. Ci ha pensato Footmercato, noto portale calcistico francese, a confermare la fumata bianca nella trattativa per il prestito. Il portale ha confermato il ripensamento dei nerazzurri riguardo alla cessione a titolo definitivo. Non si conosce ancora la cifra a cui sarebbe stato fissato il riscatto, certo è che non si allontanerà di molto dai 40 milioni chiesti dall’Inter.

Il Monza ci ha pensato

Nel momento in cui si è pensato ad un possibile allontanamento dalla squadra francese i giornali hanno subito fatto circolare la notizia secondo cui il Monza stesse pensando a riprendere Valentin con loro. Dopo l’addio di Colpani i brianzoli avrebbero contattato la dirigenza interista chiedendo in prestito il giovane attaccante argentino. Tuttavia, da quello che è emerso dopo, parrebbe che Carboni abbia preferito dare la propria disponibilità alla squadra francese. Nessun ritorno in maglia biancorossa dunque, quasi certamente Valentin l’anno prossimo giocherà in Provenza. L’Inter adesso è costretta a far cassa altrove, i soldi portati dalla cessione dell’argentino dovevano consentire all’Inter di muoversi con più tranquillità sul mercato.