Inter, difensore cercasi: la scelta è tra cinque giocatori

Inter che sul mercato è alla ricerca di un braccetto sinistro di difesa. La società nerazzurra, infatti, vuole regalare un elemento nel reparto arretrato a Simone Inzaghi. Dopo l’infortunio di Buchanan con la propria nazionale, il tecnico interista ha deciso di spostare definitivamente sulla fascia Carlos Augusto e di preferire un difensore di sinistra. E a tal proposito, Marotta e Ausilio, stanno cercando l’elemento giusto in una lista composta da cinque profili.

Inter, alla ricerca del difensore: i nerazzurri cercano tra cinque giocatori

Inter attiva sul mercato e che vuole regalare un altro colpo a Simone Inzaghi. La dirigenza, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha una lista di cinque giocatori su cui sta lavorando. Il primo è Zèzè del Nantes, difensore classe 2005. Per lui sarebbe già stata rifiutata un’offerta dai francesi. Occhio anche a Kiwior che, però, costa parecchio e l’Arsenal vorrebbe dar via a titolo definitivo. Altro giocatore che piace molto è Renan dello Zenit che ha una valutazione di 20 milioni di euro. Interessa parecchio anche il giovane 2006 della Sampdoria, Giovanni Leoni per cui è in corso una trattativa. Infine, ultima spiaggia è Ricardo Rodriguez che potrebbe arrivare a parametro zero e con richieste economiche non elevate.

Oaktree ha già deciso e non si muove: ecco la linea sul prossimo acquisto

Oaktree, da quando è arrivato a Milano, ha già deciso che sul mercato si dovrà operare solo per l’arrivo di giocatori giovani da valorizzare e, magari, cedere per fare una grande plusvalenza. In questo senso ci sarebbe stato anche una sorta di terreno di scontro con il tecnico Simone Inzaghi. Infatti, l’allenatore interista, avrebbe voluto Hermoso come rinforzo. Non potendo arrivare a lui anche per le richieste economiche molto elevate, l’ex Lazio avrebbe preferito un profilo decisamente più esperto. Ma il fondo statunitense è irremovibile e si continuerà a battere la strada dei giovani.