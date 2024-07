Oaktree, scontro con Inzaghi: ecco le ragioni della frizione

Oaktree oramai da qualche mese è diventata la nuova proprietà nerazzurra rilevando le quote di maggioranza dall’ex presidente Steven Zhang. Il fondo statunitense, da quando è arrivato a Milano, ha già preso scelte molto forti, confermando l’area sportiva, l’allenatore e nominando Beppe Marotta presidente. Non solo, ma la nuova proprietà anche sul mercato ha preso delle decisioni molto nette che stanno portando a delle discordanze con il tecnico Simone Inzaghi.

Oaktree-Inzaghi, visioni differenti per quanto riguarda il mercato: ecco il motivo

Oaktree ha dato un chiaro indirizzo sul mercato. Per il fondo, i nerazzurri si devono concentrare su profili giovani da valorizzare, far crescere e far entrare nella rosa o cedere a cifre maggiorate in futuro. Ma questa linea non soddisfa molto Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, infatti, vorrebbe avere elementi già pronti che possano adattarsi più velocemente ad una realtà con tante pressioni come quella interista. Il bandolo della matassa riguarda soprattutto il reparto difensivo, visto che Inzaghi avrebbe voluto Hermoso o Ricardo Rodriguez, mentre la proprietà ha bocciato questi giocatori. Vedremo se si potrà avere una sintesi che possa accontentare entrambe le parti nei prossimi giorni.

Inter, difensore cercasi: tutti i profili giovani che piacciono alla dirigenza

L’Inter, quindi, rimane a caccia di un difensore che possa fare da vice-Bastoni nella prossima stagione. Marotta e Ausilio stanno cercando di lavorare molto duramente per accontentare sia la proprietà che l’allenatore. E ci sono dei giocatori che piacciono molto. Il primo profilo è quello di Robert Renan, difensore brasiliano classe 2003 in forza all’International, ma di proprietà dello Zenit. Poi c’è anche Kiwior dell’Arsenal, che però costa molto. Infine, occhio alla situazione attorno al classe 2006, Giovanni Leoni della Sampdoria che piace molto dopo una grande stagione, l’anno scorso, in Serie B a Genova. Vedremo su chi ci si concentrerà. Ma una decisione andrà presa alla svelta.