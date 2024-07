Biasin a sorpresa su un obiettivo: “Non interessa. Si andrà…”

Biasin, giornalista da sempre molto attento alle cose di casa nerazzurra, ha parlato del mercato della società di viale della Liberazione e del tema di queste ultime settimane. Si sa, infatti, come Marotta e Ausilio stiano valutando la possibilità di inserire un nuovo innesto al reparto arretrato interista. Tanti sono stati i nomi fatti dalla stampa. E su alcuni di questi, lo stesso Biasin ci ha tenuto a precisare quali interessano davvero e quali no.

Biasin sorprende tutti: “Questo difensore non interessa. I dirigenti…”

Biasin, dunque, ci ha tenuto a fare le dovute precisazioni su due profili che sono stati accostati alla società nerazzurra. Le linee guida di Oaktree, in questo senso, sono chiarissime. La dirigenza deve focalizzarsi su elementi giovani da far crescere e, magari, in futuro, farli diventare parte integrante della rosa o cederli a prezzi maggiorati per mettere a posto i conti. Ci sono vari obiettivi, ma due di questi, come affermato dallo stesso Biasin, non rientrano tra i desiderata della dirigenza interista.

Ecco il tweet di Fabrizio Biasin: “Kiwior non è tra gli obiettivi del club. Rodriguez piace a Inzaghi ma l’operazione – causa età – è difficile. La dirigenza valuta altri profili e non ha fretta” .

Inter, quale difensore? Ecco tutti i profili giovani che piacciono in viale della Liberazione

L’Inter, ed ormai non è più una novità, cerca un difensore per sostituire a livello numerico l’infortunato Buchanan. La dirigenza di viale della Liberazione, esclusi i profili di cui sopra, sta valutando altri giocatori. Tra questi c’è Zèzè del Nantes, giocatore classe 2005 che piace molto e nella cui trattativa potrebbe essere inserito Filip Stankovic che piace parecchio alla squadra francese. Poi, c’è anche Robert Renan dello Zenit. Il brasiliano classe 2003, però, costa tanto, circa 20 milioni di euro, anche se Marotta e Ausilio vogliono provare a far abbassare molto la cifra. In fine, il classe 2006 Giovanni Leoni per cui ci sono dei discorsi in atto con la Sampdoria.