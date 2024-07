Sabatini su Dumfries: “Non mi sembra corretto che…”

Sabatini ha parlato di Denzel Dumfries. L’esterno nerazzurro è ancora in vacanza, dopo gli impegni con la sua nazionale all’Europeo. Inoltre, il giocatore, ha ancora in ballo il rinnovo di contratto che, rispetto a qualche settimana fa, sembra essere più vicino. Su di lui, sia dai tifosi interisti che non, arrivano sempre molte critiche. E proprio di queste ha parlato lo stesso Sabatini ha voluto dire la sua, difendendo Dumfries.

Sabatini difende Dumfries: “E’ ingiusto dire certe cose su di lui”

Sabatini si schiera dalla parte di Dumfries. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato delle accuse che sono state mosse al giocatore dal mondo nerazzurro e non solo. Parole a tutela del ragazzo che, ad avviso dello stesso Sabatini, sono ingiuste per il valore dimostrato in campo dall’olandese.

Ecco le parole di Sandro Sabatini: “Che non sia da Inter è esagerato. Attenzione, io l’ho visto giocare all’Europeo da terzino, oltre che da esterno come gioca con il suo club. Caratterialmente lo devo ancora inquadrare bene, perché mi sembra molto estroverso, ma forse è l’aria di San Siro. Ad ogni derby litiga con Theo Hernandez, mentre all’Europeo sembrava un signorino. Non mi sembra corretto dire che non sia né carne né pesce, perché lo reputo valido e con tanto mercato davanti a sé, nonostante il suo stipendio!”.

Dumfries-Inter, rinnovo ad un passo? Ecco la situazione sulla trattativa

Dumfries, in queste settimane, sta trattando il proprio rinnovo con la società nerazzurra. L’esterno olandese inizialmente, chiedeva 5,5 milioni di euro più bonus per rinnovare. I nerazzurri arrivavano fino a 4. Si era paventata anche l’ipotesi cessione. Ma nessuna società convinceva l’olandese sia per il progetto tecnico che per l’ingaggio. Ecco che allora si è riaperta la strada verso il prolungamento. Dumfries ha accettato le condizioni dell’Inter e a breve potrebbe esserci la fumata bianca. Per Simone Inzaghi è un elemento fondamentale. Il tecnico è contento di un’eventuale permanenza anche per i prossimi anni.