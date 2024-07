Inzaghi certo: vuole il riscatto degli italiani. Ma Frattesi…

Inzaghi, da qualche giorno, è ritornato insieme alla squadra a lavorare ad Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro, dopo aver vinto lo scudetto, ha il difficile compito di ripetersi con tutte le principali avversarie che si stanno rinforzando e che stanno acquisendo nuovi giocatori molto validi. Intanto, il tecnico nerazzurro, vuole puntare molto sul riscatto dei giocatori italiani. Mentre, per quanto riguarda Davide Frattesi, va fatto un discorso a parte.

Inzaghi-Inter, il tecnico vuole il bis scudetto: per farlo vuole puntare sul riscatto dei giocatori italiani

Inzaghi, dunque, non ha intenzione di mollare un centimetro. Il tecnico interista ha nella sua mente ben chiara l’intenzione di ripetere la scorsa stagione, con la vittoria dello scudetto, e di migliorare i risultati anche in campo europeo. Inoltre, ci sarà anche il nuovo Mondiale per Club che impegnerà la formazione nerazzurra. Proprio per questo, una delle prime cose che farà, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarà quella di puntare sulla voglia di riscatto del blocco degli italiani. All’Europeo, infatti, gli azzurri non hanno mostrato la loro qualità, sembrando spaesati e completamente fuori condizione. Ma la stagione è alle porte e Inzaghi li vuole avere al livello che hanno dimostrato in campo nazionale e non.

Frattesi chiede più spazio: per lui ci sarà un discorso a parte

Se è vero che l’ex Lazio punterà molto sul blocco degli italiani, è altrettanto vero che un discorso a parte dovrà essere fatto per Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, nella passata stagione, ha avuto un buon minutaggio, ma è spesso partito dalla panchina. Già all’inizio di questa estate, dopo gli incontri con la società, l’agente del giocatore, Beppe Riso, ha rimarcato la volontà del ragazzo di voler essere maggiormente protagonista. E’ improbabile che Simone Inzaghi faccia diventare Barella un’alternativa, ma è vero che Frattesi avrà molte più occasioni di giocare, visto che la stagione sarà ancora più lunga e ci saranno tantissimi impegni in cui la squadra vuole essere protagonista.