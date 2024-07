Inter-Vanheusden, superate le visite mediche in Belgio

Inter – È arrivata oggi l’ufficialità dopo aver superato le visite mediche in Belgio, Zinho Vanheusden sarà un giocatore del KV Mechelen. Dopo un primo momento in cui è sembrato che la destinazione non convincesse il giocatore, si è poi trovato un accordo con il giovane che tornerà in Belgio. Non si conosco con precisione le cifre dell’affare ma Vanheusden dovrebbe andar via da Milano per una somma attorno ai 6 milioni di euro.

Inter-Vanhaudsen, non un grande affare

Il percorso del Belga a Milano non è sicuramente degno di nota, non è stato di certo uno dei migliori investimenti della dirigenza nerazzurra negli ultimi anni. Zinho arrivò nelle all’Inter nel 2015 a soli 16 anni, prelevato dalle giovanili dello Standard Liegi. Dopo qualche anno con la primavera interista e un’esperienza in prestito proprio allo Standar d Liegi, tornerà nuovamente dalla squadra belga per circa 12 milioni. Dopo due anni nella sua prima squadra Vanheusden torna all’Inter per 16 milioni tramite un accordo siglato con lo Standard nel 2019. Un ritorno per nulla fortunato, Vanheusden non indosserà mai la maglia dell’Inter in una partita ufficiale.

Adesso si spera nella nuova avventura

Verrà presto ceduto in prestito al Genoa dove giocherà soltanto 14 partite anche a causa di diversi problemi fisici. L’anno dopo andrà in Olanda all’AZ Alkmaar, ma anche qui gli infortuni non gli permetteranno di giocare con continuità. L’anno scorso Vanhaudsen è tornato per l’ultima volta allo Standard Liegi, questa volte le cose sono andate un po’ meglio fino alla conclusione del campionato belga, dove per Zinho si sono ripresentati ulteriori problemi fisici. L’arrivo al Mechelen sa per certi versi di ultima occasione per il difensore classe 1999. La giovane età, soltanto 25 anni, è dalla parte del calciatore che ha ancora del tempo per risollevare la sua carriera. Adesso lascia l’Inter senza aver mai avuto l’occasione di poter lasciare effettivamente un segno nel cuore dei tifosi nerazzurri.