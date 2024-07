Vanheusden dice addio? Una società ha bussato all’Inter

Vanheusden è uno dei giocatori della rosa di Inzaghi che sono considerati in uscita dall’Inter. Il ragazzo, dopo una buona stagione allo Standard Liegi condita, purtroppo, dai soliti infortuni che ne hanno frenato il processo di crescita, potrebbe andare nuovamente via da Milano. Su di lui, a quanto pare, ci sarebbe l’interesse di una società pronta a prelevarlo e che avrebbe già attivato i primi contatti con l’Inter per imbastire una trattativa.

Vanheusden, nuovo addio all’Inter? Una società ha bussato ai nerazzurri per il difensore belga

Vanheusden rimane in uscita. L’Inter spera di poter ricavare una buona cifra visto il mancato riscatto da parte dello Standard Liegi. Un giocatore tanto promettente, quanto sfortunato nella sua carriera, visti i tantissimi e pesanti infortuni subiti. Lui cerca una squadra in cui possa finalmente esprimersi al meglio. E in questo senso, arrivano indiscrezioni interessanti. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tovalieri, su di lui ci sarebbe l’interesse di una società belga. Si tratta del Mechelen che ha già parlato con l’Inter. Sul difensore belga ci sarebbero anche gli interessi di altre società belga. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Si capirà quale sarà la formula attraverso la quale il giocatore verrà fatto partire.

L’Inter cerca sempre un difensore giovane: due tracce da seguire sul mercato

L’Inter, come si sa, sul mercato, è alla ricerca di un braccetto sinistra di difesa. Sfumato il colpo Cabal, passato dal Verona alla Juventus, i nerazzurri si sono tuffati su altri profili per dare a Inzaghi il rinforzo richiesto. Il primo giocatore su cui i nerazzurri andranno è Robert Renan, difensore brasiliano in prestito all’International dallo Zenit. Il secondo elemento è quello di Kiwior, che con l’arrivo di Calafiori all’Arsenal, potrebbe avere ancora meno spazio. Gli inconvenienti provengono dalla formula e dal costo del cartellino. Per i due giocatori ci vogliono circa 25 milioni di euro e il massimo che le società che possiedono il cartellino vogliono accettare è un prestito con obbligo di riscatto. Vedremo se i nerazzurri riusciranno a spuntarla.