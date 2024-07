Inter, un giovane ex nerazzurro potrebbe presto tornare in Italia

Inter – Mentre i nerazzurri restano vigili sul mercato continuando a monitorare i possibili acquisti per il reparto difensivo, dalle indiscrezioni arrivate oggi un ex interista potrebbe fare il proprio ritorno in Italia. Cesare Casadei, che due anni fa dalle giovanili dell’Inter partì verso l’Inghilterra per andare a indossare la maglia del Chelsea oggi potrebbe tornare in Serie A. La Fiorentina sarebbe interessata a riportare il centrocampista nel campionato italiano.

Inter, il tuo pupillo può andare a Firenze

I viola stanno affrontando una rivoluzione nel proprio centrocampo. Il nome di Casadei sarebbe emerso nelle scorse ore dopo la notizia della sua esclusione dal ritiro del Chelsea. La squadra londinese avrebbe escluso il classe 2003 dal proprio progetto tecnico, facendo intendere anche alle altre squadre che sono aperti a una cessione o quantomeno a un prestito. Negli scorsi giorni anche il Bologna aveva mostrato interesse nel riportare il giovane in Italia. Adesso può far più comodo ai viola che nei prossimi giorni potrebbero presentare un’offerta alla squadra di Enzo Maresca. L’Italia è indubbiamente nel cuore di Cesare, l’anno ha contribuito in maniera pesante a portare l’Italia under 20 in finale dei mondiali svoltosi nel 2023. Casadei divenne anche capocannoniere del torneo che purtroppo non vide vincitori gli azzurri sconfitti in finale dall’Argentina. Quest’anno il giovane ha mancato la convocazione con la nazionale U21.

L’avventura di Casadei a Londra

Arrivato a Londra nell’agosto 2022, il Chelsea acquistò il giovane centrocampista per 15 milioni. Una cifra che fece discutere parecchio anche Italia, si parlava di un 19enne che non aveva giocato altrove se non nelle giovanili dell’Inter senza essere mai convocato in prima squadra. Dopo aver trascorso i primi sei mesi nell’under 21 dei Blues, Casadei venne mandato in prestito al Reading in Championship. Tornato a Londra i Blues decidono di rimandarlo in prestito per altri sei mesi al Leicester City. Da gennaio 2024 Casadei è rimasto al Chelsea, dove ha indossato la maglia dei blues per soli 70 minuti fino alla conclusione della stagione.