Inter, il difensore viene dalla Ligue 1? C’è la contropartita

Inter, si cerca un difensore dal mercato. In casa nerazzurra si sta lavorando molto duramente sul mercato. La dirigenza interista, infatti, sta provando a trovare il profilo migliore per il ruolo di braccetto sinistro di difesa. E in questo senso, nelle ultime ore, si stanno inseguendo tante voci di mercato su un elemento che viene dalla Ligue 1. Addirittura, ci sarebbe anche una contropartita che potrebbe sbloccare l’affare a breve e far partire una trattativa.

Inter, il braccetto sinistro proviene dalla Ligue 1? Ecco chi seguono i nerazzurri

Inter molto attiva sul mercato vista la ricerca di un difensore che abbia certe caratteristiche. In queste settimane, tanti profili si sono valutati, da Hermoso e Rodriguez, fino a Renan e Kiwior. Ma nelle ultime ore si stanno rincorrendo le voci in merito all’interessamento su un altro giocatore. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri sarebbero molto interessati al centrale mancino del Nantes, Nathan Zezè. Il ragazzo classe 2005 è nei radar dei dirigenti e rappresenterebbe quel profilo giovane tanto gradito ad Oaktree. In Francia si parla di una prima offerta da 12 milioni di euro rifiutata dai francesi. In realtà una vera e propria trattativa deve ancora partire e, a tal proposito, potrebbe essere inserita una contropartita.

Una contropartita per ingolosire il Nantes: ecco come può sbloccarsi la trattativa per il difensore

Zezè piace molto ai nerazzurri. La dirigenza sta studiando le mosse per presentare un’offerta che possa essere gradita alla società francese. E non è da escludere l’inserimento di una contropartita gradita al Nantes. Si tratta di Filip Stankovic. Il portiere serbo, l’anno scorso alla Sampdoria, interessa tantissimo alla squadra francese che sta concorrendo con il Venezia per averlo. Potrebbe essere lui la pedina per sbloccare l’affare in maniera definitiva? Nelle prossime settimane se ne saprà sicuramente di più. Quel che importa è che Zezè potrebbe essere un giocatore nerazzurro nei prossimi giorni.