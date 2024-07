Vitor Roque, l’Inter c’è? Il Barcellona riflette: la situazione

Vitor Roque, attaccante brasiliano classe 2005, è arrivato nella scorsa stagione al Barcellona. Il ragazzo, però, non ha trovato grande spazio in catalogna e non si è rivelato l’acquisto sperato. Xavi, infatti, gli ha sempre preferito l’usato sicuro Lewandowski e, talvolta, il giovane canterano Marc Guiu – passato al Chelsea in questa sessione. Per questo, un futuro lontano dai blaugrana non è da escludere e la società del presidente Laporta sta riflettendo sul da farsi.

Vitor Roque in uscita dal Barcellona: l’Inter pensa all’attaccante brasiliano? La situazione

Vitor Roque, dunque, potrebbe lasciare il Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, Sport, la società blaugrana avrebbe deciso di cedere il classe 2005, ma solamente in prestito. Tempo fa, sempre in Spagna, si era parlato di un possibile interessamento da parte dell’Inter che, come si sa, sta cercando profili giovani anche nel reparto avanzato. La società nerazzurra, però, sta pensando di concentrarsi su altri profili per quanto riguarda l’attacco. Soprattutto perchè vorrebbe avere un asset che possa essere di sua proprietà e non in prestito. Sul brasiliano, si starebbe muovendo la Lazio, visto che è saltato Greenwood, oltre al Porto e a vari club spagnoli.

Inter alla ricerca di una punta: tutti i profili cercati dai nerazzurri

Dunque, i nerazzurri, non andranno sul brasiliano. Come si sa, la dirigenza interista vorrebbe fare un innesto con certe caratteristiche e il profilo che piace di più, in questo senso, è l’attaccante islandese del Genoa, Albert Gudmunsson. Occhio a anche a qualche traccia giovane non ancora uscita dai vari media. Mentre, per quanto riguarda la suggestione Federico Chiesa, questa potrebbe essere concretizzata solo a parametro zero nella prossima stagione. Una soluzione che sembra difficilmente praticabile. Il giocatore, con ogni probabilità, lascerà la Juventus in questa sessione di mercato. Per poter fare un ingresso in avanti, bisogna, però, cedere qualcuno. E al momento sembrano complicatissime anche le cessioni di Correa e Arnautovic.