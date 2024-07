Pedullà: “Chiesa può andare via a zero!”, l’Inter osserva…

Pedullà – Intervenuto ieri sera sul suo canale youtube, Alfredo Pedullà ha parlato della situazione tra Federico Chiesa e la Juventus. La scorsa settimana i bianconeri hanno comunicato all’esterno che non rientrerà più nei piani della società e del neo allenatore Thiago Motta. Fin da quel momento si è iniziato a cercare una destinazione per Chiesa. Tra le squadre disposte a prendere subito il giocare ci sarebbero Roma e Napoli, al mister Antonio Conte è sempre piaciuto, lo avrebbe ben accolto anche ai tempi in cui si trovava sulla panchina dell’Inter.

Pedullà: “La Juve non vorrebbe svenderlo, ma c’è un problema…”

La situazione illustrata da Pedullà non è delle migliori per la vecchia signora. La Juventus pagò chiesa ben 60 milioni di euro complessivi, ma oggi sarebbe disposta a venderlo per una cifra attorno ai 25 milioni. La situazione si complica quando si pone l’attenzione sul contratto di Federico Chiesa. Anche se l’esterno non dovesse muoversi quest’estate resterà un giocatore della Juventus soltanto fino a Giugno 2025, cioè alla scadenza del suo contratto coi bianconeri. La possibilità che Chiesa non trovi una sistemazione entro quest’estate spaventa i dirigenti juventini, da settembre in poi nessuna squadra avrebbe motivo di acquistare il cartellino del giocatore piuttosto che aspettare la scadenza del contratto.

L’Inter potrebbe attendere pazientemente il 2025

Se lo scenario dovesse avverarsi, è proprio a quel punto che i Campioni d’Italia potrebbero fare la loro mossa. Certamente Beppe Marotta non si farebbe sfuggire una simile occasione. Prendere a zero un giocatore con le capacità di Chiesa avrebbe del clamoroso. L’anno prossimo Federico avrebbe “soltanto” 27 anni, con gran parte della carriera davanti. Certo, andrebbe valutata la sua condizione dopo aver passato un anno in una squadre che non vuole includerlo nelle scelte tattiche. Se dovesse restare a Torino, l’ex Fiorentina probabilmente chiuderebbe la stagione con pochissime presenze.