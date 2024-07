Tessmann, Inter si tira indietro: da Venezia si parla di un retroscena

Tessmann-Inter è una pista che è tramontata definitivamente. I nerazzurri, secondo quelli che sono i dettami della proprietà di Oaktree, stanno cercando sul mercato anche dei profili giovani da far crescere e da inserire man mano nella rosa nerazzurra dei grandi. E il centrocampista statunitense, si inseriva in questo piano. La trattativa è nata senza la totale convinzione del giocatore ed è terminata con la fumata nera. Intanto, da Venezia, arriva un retroscena.

Tessmann-Inter, affare definitivamente tramontato: da Venezia si svela un retroscena

Tessmann, quindi, non sarà un nuovo giocatore nerazzurro. Il centrocampista della squadra lagunare, con il suo gioco al rialzo, ha fatto stancare la dirigenza nerazzurra che ha deciso di abbandonare la pista definitivamente. Oltre a questo, fin dall’inizio il ragazzo non era convinto del percorso che gli voleva garantire il club nerazzurro. E da Venezia, arriva un ulteriore retroscena. Infatti, seccondo il quotidiano cittadino, La Nuova Venezia, il giocatore avrebbe deciso di far naufragare l’affare perchè dietro c’era il pressing del Torino. La squadra granata gli garantirebbe un posto da titolare, visto che sulla panchina siede il suo ex allenatore, Paolo Vanoli. Insomma, un affare che non doveva andare in porto.

Sfumato lo statunitense, continua la caccia ai giovani: ecco il prossimo nel mirino

Sfumato il centrocampista del Venezia, la ricerca di altri profili giovani e futuribili non si arresta. A Milano sono arrivati già i due 2006, Alex Perez e Topalovic, che sono in ritiro con Inzaghi e, con ogni probabilità, faranno parte della Primavera. Ma insieme a loro potrebbe aggiungersi un altro coetaneo come Giovanni Leoni. Da tempo l’Inter lo sta trattando con la Sampdoria, ma ancora non è arrivata la fumata bianca definitiva. Il club blucerchiato non scende dai 5 milioni richiesti e spera in un’asta. I nerazzurri , invece, vorrebbero inserire delle giovani contropartite tecniche per abbassare la parte cash.