Oaktree: due presi, uno quasi: i colpi ordinati dal Fondo

Oaktree da pochi mesi si è definitivamente insediata nella realtà Inter e ha già iniziato a fare le prime mosse. Non solo aver mantenuto l’area dirigenziale della vecchia presidente, ma anche aver nominato una figura cruciale come quella di Beppe Marotta come presidente. Oltre al lato gestionale, il fondo statunitense è intervenuto anche per quanto riguarda il mercato, ordinando colpi di un certo tipo. Due sono già stati fatti, mentre si lavora per il terzo.

Oaktree, la linea è chiarissima: ecco a cosa punta sul mercato il fondo statunitense

Oaktree, dal momento del suo insediamento, è stato chiarissimo nelle sue volontà. Il fondo statunitense, infatti, per quanto riguarda il mercato, ha sempre detto di voler puntare su giocatori giovani, da far crescere e valorizzare, per poi inserirli man mano nella rosa nerazzurra o, se dovesse capitare, cederli per poter migliorare il bilancio facendo grandi plusvalenze. Una mossa che, di fatto, va un po’ in controtendenza rispetto a quanto fatto negli ultimi anni dai dirigenti che hanno sempre avuto carta bianca da Steven Zhang nell’acquisto dei giocatori, purchè si rientrasse in certi parametri economici. Adesso, le cose sono cambiate e in questo senso già due colpi giovani sono stati messi a segno, in attesa di capire se si potrà concludere il terzo.

Due acquisti giovani fatti, il terzo in fase di lavorazione: nasce l’era Oaktree

Marotta e Ausilio, in questa sessione di mercato, hanno già acquistato per la rosa di Simone Inzaghi giocatori come Josep Martinez, Piotr Zielinski e Medhi Taremi. Giocatori esperti e che hanno già molta esperienza. Si è parlato meno di alcuni elementi che, almeno all’inizio, faranno parte della rosa della Primavera di Zanchetta, ma verranno aggregati spessissimo alla prima squadra. Questi giocatori sono il trequartista classe 2006, Topalovic, e il difensore spagnolo classe 2006, Alex Perez. Entrambi gli affari sono già stati conclusi e i giocatori faranno il ritiro con Inzaghi. C’è un terzo giocatore del 2006 che i nerazzurri stanno trattando. Si tratta di Giovanni Leoni della Sampdoria con cui si sta discutendo sia di eventuali contropartite tecniche che del costo del cartellino.