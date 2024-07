Leoni, la trattativa coi nerazzurri si ferma: i motivi dello stop

Inter – Nella moltitudine di nomi che la dirigenza interista sta seguendo con insistenza c’è anche un giovane blucerchiato che intercessa ai nerazzuri. I campioni d’Italia vorrebbero acquistarlo per andare a migliorare il proprio reparto difensivo. Giovanni Leoni, centrale di difesa classe 2006, titolare nella Sampdoria di Andrea Pirlo. Dal suo arrivo alla Samp non ha attirato l’attenzione solo dell’Inter. Il giovanissimo difensore ha suscitato l’interesse di qualche altro grande club, ma i piani della squadra genovese potrebbero essere altri.

Leoni, la Samp non vuole lasciarlo andare

Da quanto emerge nelle ultime ore sembra proprio che Pietro Accardi, ex giocatore di Palermo e Sampdoria oggi dirigente proprio dei blucerchiati, non sia assolutamente disposto a privarsi del giovanissimo difensore. L’ex terzino sarebbe più propenso a privarsi di altri nomi ritenuti più sacrificabili. Accardi quindi non ha intenzione di vendere adesso Leoni; non ancora 18enne il giovane difensore può certamente crescere ancora con la maglia dei blucerchiati. In solo 6 mesi giocando da titolare in Serie B, Leoni ha dimostrato grandi qualità, un futuro da grande difensore che sembra già segnato il suo. L’Inter aveva avuto già contatti con la Sampdoria, il prezzo fissato dalla dirigenza genovese era di circa 5 milioni di euro, cifra che i nerazzurri hanno considerato esagerata per il valore attuale del giocatore.

Non solo i nerazzurri sul giovanissimo

La netta chiusura da parte della dirigenza Samp non è una brutta notizia solo per l’Inter. Negli scorsi giorni si è parlato anche dell’interessamento di altre squadre della Serie A. Giovanni Leoni piace molto anche a Parma, Milan e Napoli, in particolare gli azzurri sono quelli che si sono dimostrati più decisi nel chiedere informazioni sul difensore insieme ai nerazzurri. Leoni ha ovviamente attirato l’attenizone anche di alcuni club esteri, a giugno si è parlato di un interessamente anche da parte di Tottenham e Monaco.