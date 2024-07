Inter, ecco che vorrebbe Inzaghi: per Marotta non è un segreto

Inter, Inzaghi ha un solo desiderio per quanto riguarda il mercato. La dirigenza nerazzurra, in questi giorni, sta lavorando molto per regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva anche nella prossima stagione. Tutto il mondo Inter, infatti, vuole ripetere la stagione dell’anno scorso, magari migliorando il cammino europeo. Intanto, il tecnico interista, ha fatto sapere di avere in testa un solo profilo per la sua Inter.

Inter, Simone Inzaghi ha un solo pensiero fisso: per Marotta, oramai, non è una novità

Inter che sta facendo le proprie valutazioni in sede di mercato. Ed Inter che, attraverso i propri dirigenti vuol far avere a Simone Inzaghi una squadra pronta a poter battagliare. Il focus degli ultimi giorni è stato sul braccetto sinistro di difesa. Dopo l’infortunio di Buchanan, è questa la priorità dei nerazzurri. Ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, Inzaghi ha in mente un solo giocatore. Si tratta di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo si è svincolato dall’Atletico Madrid e sarebbe un’occasione d’oro per l’Inter. Di fatto, almeno fino a questo momento, il giocatore sarebbe stato bocciato da Oaktree sia per i costi di ingaggio e commissioni, sia per l’età visto che si tratta di un 29enne. A tal proposito, ci sono altri profili che si stanno valutando.

Sfumato Cabal, i nerazzurri si fiondano su altri obiettivi: ecco i profili che piacciono

Cabal sarà un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore, oramai ex Verona, passerà alla squadra bianconera per 12 milioni di euro bonus compresi. I nerazzurri, dunque, dovranno cambiare obiettivo. E in questo senso ci sono due calciatori che fanno molta gola. Il primo è Kiwior dell’Arsenal. Il ragazzo piace dai tempi dello Spezia, ma per lui potrebbe esserci una trattativa solo se i Gunners aprissero al prestito con diritto di riscatto. Altro profilo molto gradito è quello del messicano Vazquez del Genoa che in Serie A ha segnato un gol, a San Siro, proprio contro i nerazzurri.