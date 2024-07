Leoni-Inter, i nerazzurri si preparano al futuro

Leoni – Il giovanissimo difensore della Sampdoria, Giovanni Leoni, ha indubbiamente attirato l’attenzione di diversi grandi club. Non capita spesso di vedere un 17enne prendersi da subito la maglia da titolare in una squadra con una grande storia come la Sampdoria. I club che hanno chiesto informazioni sul giocatore sono molteplici: Tottenham, Monaco, Milan e Napoli, ma davanti a tutti la squadra che sembra essere più convinta nel volere acquistare il giocatore è proprio l’Inter. Da settimane i nerazzurri osservano la situazione e nonostante un breve momento in cui si credeva che la trattativa sarebbe arenata, adesso sembra essere arrivato il momento di affondare il colpo.

Leoni, un gioiello da non perdere

Per il momento non ci sono state aperture dalla parte dei blucerchiati. Il club oggi militante in Serie B vorrebbe tenere ancora con se il giocatore. Il giovane difensore sembra essersi espresso in merito a un possibile trasferimento. Grazie ad Andrea Pirlo Leoni è cresciuto parecchio in pochi mesi. Un lavoro quello del tecnico che non è passato inosservato a Simone Inzaghi. Anche Oaktree sarebbe particolarmente positiva nei confronti della possibile trattativa. Il classe 2006 fa gola al fondo americano che vorrebbe creare una rosa composta da molti giovani. La cifra per cui Leoni potrebbe spostarti però non è inferiore ai 5 milioni.

Gli altri giovani in arrivo all’Inter

Leoni non sarebbe il primo “ragazzino” in arrivo a Milano quest’anno. Negli scorsi giorni l’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Luka Topalovic, trequartista classe 2006 sloveno acquistato dal NK Domzale per 850 mila euro, e Alex Perez, difensore anche lui classe 2006 spagnolo classe prelevato dalle giovanili del Betis per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 700 mila euro. Entrambi andranno a far parte della Primavera Under 19 dei nerazzurri ma chissà se mister Inzaghi consentirà a uno dei due di indossare la maglia della prima squadra in qualche sporadica occasione.