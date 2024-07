Calciomercato, ecco un’altra cessione. Il dirigente: “Inter di parola”

Calciomercato – Marotta e l’area sportiva nerazzurra stanno lavorando molto duramente per quanto riguarda il calciomercato nerazzurro. Non solo i colpi in entrata. L’Inter sta cercando di piazzare anche tutti quegli esuberi in modo da sfoltire la rosa e racimolare un tesoretto da poter, poi, reinvestire su qualche obiettivo. Uno dei giovani nerazzurri più interessanti, intanto, è stato ceduto in prestito e un dirigente si è voluto congratulare con l’Inter per la lealtà e correttezza dimostrata.

Mercato, finalizzata un’altra cessione. Il dirigente: “Persone serie e di parola”

Calciomercato dell’Inter che va avanti con Marotta e tutto il boarding nerazzurro sono riusciti a trovare una sistemazione ad uno dei migliori giovani dell’Inter. Francesco Pio Esposito, infatti, come nella passata stagione, passa allo Spezia in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il direttore generale delle aquile, Eduardo Macia, in conferenza stampa, ha voluto ringraziare i nerazzurri per la correttezza dimostrata.

Ecco le parole di Macia: “Esposito e è un discorsi iniziato quando lui è arrivato la prima volta. L’Inter ci ha dato la sua parola e anche il giocatore. È stato importantissimo il suo desiderio di rimanere con noi. L’Inter ha considerato che noi abbiamo lavorato bene con il ragazzo, che torna con noi molto volentieri”.

Macia, poi, ha continuato: “Ha spinto tanto per tornare, oggi Esposito non è il ragazzino della scorsa estate. Avevamo concorrenza, ma la parola di persone serie come Dario Baccin, Piero Ausilio e il dottor Marotta è rimasta. Grazie anche al ragazzo, al suo entourage, al suo procuratore e alla sua famiglia, ha prevalso la parola”.

Calciomercato, l’Inter e gli esuberi: quanti giocatori ancora da cedere!

L’Inter sta lavorando per cercare di piazzare gli esuberi sul mercato. Ma non sarà semplice. Sono ancora tanti gli elementi della rosa che non rientrano nei piani di Simone Inzaghi. A partire da Vanheusden, ad esempio, così come Radu, Agoumè e Satriano. Una delle situazioni più spinose riguarda Joaquin Correa, che ha un costo di cartellino elevato e che allontana le eventuali pretendenti. Situazione diversa per Arnautovic. Il giocatore ha detto di voler rimanere a Milano anche la prossima stagione. La dirigenza interista lo cederebbe volentieri per fare un ingresso pesante in attacco. Occhio anche alla situazione Carboni. In assenza di un’offerta congrua, potrebbe rimanere in maglia nerazzurra.