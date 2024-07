Cabal, l’Equipe ne è certa, andrà alla Juve!

Cabal – L’accordo tra l’Inter e il Verona per l’acquisto di Juan Cabal sembrava ormai ad un passo, il giocatore è estremamente necessario per il reparto difensivo interista. Il centrale piace tantissimo a Simone Inzaghi. Anche Oaktree è convintissima dell’acquisto del 23enne data anche la giovane età e le ottime qualità dimostrate nello scorso campionato. I tifosi interisti da giorni aspettano l’annuncio dell’affondo sul difensore per vederlo al più presto con i colori nerazzurri. Purtroppo ci ha pensato l’Equipe, noto giornale francese, a spezzare le speranze dei tifosi della Beneamata. Secondo il quotidiano la Juventus avrebbe sorpassato l’Inter nella trattativa, i bianconeri avrebbero già raggiunto un accordo con l’Hellas Verona.

Cabal, Inter beffata!

Un fulmine a ciel sereno arrivato dalla Francia, la Juventus avrebbe fatto un vero e proprio sgambetto ai nerazzurri e si sarebbe portata vicinissima all’acquisto del centrale colombiano. La notizia inizialmente annunciata dall’Equipe è stata adesso rilanciata anche da Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Sembrerebbe quindi confermato che i bianconeri siano vicinissimi all’acquisto di Juan Cabal per una cifra che si aggirerà attorno ai 12 milioni. Totalmente inaspettato questo stravolgimento della trattativa, da giorni i giornali davano l’Inter al primo posto per l’acquisto di Cabal. Ai campioni d’Italia non resta che sperare che il matrimonio con la Juve possa in qualche modo saltare.

Inter, bisogna valutare delle alternative?

La dirigenza nerazzurra da giorni sembrava essersi completamente concentrata sul difensore del Verona. Nessuno considerava la necessità di un possibile “piano B”. Cabal stesso era emerso in un secondo momento come profilo necessario ai campioni d’Italia dopo le direttive di Oaktree riguardo l’acquisto dei nuovi giocatori. Dopo il chiarimento con Oaktree, la dirigenza interista aveva allegerito la presa su quelli che sembravano essere i suoi obiettivi principali, Rodriguez ed Hermoso, non avanzando più nelle trattative per i due parametro zero.