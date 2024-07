Bergomi sicuro: “Ecco chi acquisterà l’Inter”

Bergomi ha parlato del mercato della squadra nerazzurra di questa stagione. Marotta e Ausilio hanno giocato d’anticipo e hanno prelevato elementi come Zielinski, Taremi e Martinez. La rosa va completata ancora con uno o due innesti in difesa e in attacco. Intanto, l’ex capitano nerazzurro, analizza il mancato arrivo di Cabal ed è abbastanza sicuro che i nerazzurri faranno ancora qualcosa in attacco.

Bergomi ostenta sicurezza: “Mi fido dei dirigenti. Ecco chi acquisteranno”

Bergomi, ai microfoni di Sky Sport, ostenta sicurezza sull’operato della dirigenza nerazzurra e si dice tranquillo su quelli che saranno i prossimi colpi dell’Inter. L’ex capitano interista, inoltre, parla anche su quale tipo di giocatori puntano in viale della Liberazione.

Ecco le parole di Beppe Bergomi: “Mi sento di dire che l’Inter ha sempre buone idee sul mercato, poi magari arriva la Juve, è successo con Djaló e ora con Cabal, ma sono tranquillo io. La dirigenza lavora bene, non si faranno trovare impreparati, la rosa è già fortissima e completa. L’infortunio di Buchanan costringe l’Inter a cercare un terzo di difesa o un quinto, perché Inzaghi lo vedeva lì e gli impegni sono tanti.

Bergomi, poi, ha continuato: “Il club cercherà quel tipo di giocatore, ma attenzione: i nerazzurri si muoveranno anche su un attaccante giovane, che io penso il club stia già cercando. A meno che non rimanga Valentin Carboni. Ma l’idea è di completare l’attacco con un giocatore con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori ora a disposizione”.

Inter, sono tante le situazioni da monitorare: il punto dalla difesa all’attacco

In casa nerazzurra, dopo aver perso Cabal andato alla Juventus, ci sono delle situazioni da monitorare. I due profili che si stanno valutando sono quelli di Kiwior dell’Arsenal e di Vazquez del Genoa. Ma entrambi costano molto, quindi bisognerà capire in che maniera agire. Oltre a questo, bisogna tenere d’occhio l’attacco, con Arnautovic e Correa che i nerazzurri vorrebbero cedere. Da capire anche la situazione per Carboni. Nel caso in cui non arrivi un’offerta congrua, bisognerà capire se sarà lui la quinta punta oppure se andrà a giocare in prestito. In quest’ultimo caso, si potrebbe puntare su giocatore giovane bravo a puntare e saltare l’uomo.