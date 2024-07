Oristanio e il ritorno all’Inter: il fantasista glissa

Oristanio è uno dei giocatore che è stato ceduto dall’Inter in questa sessione di calciomercato. Il trequartista, nella scorsa stagione, è stato in prestito al Cagliari disputando un ottimo campionato. Tornato alla base, il classe 2002 non faceva parte dei piani di Simone Inzaghi e, per questo, si è trovata la destinazione Venezia per proseguire la sua carriera ed il suo percorso di crescita. E il ragazzo ha voluto parlare anche di un possibile ritorno in nerazzurro.

Oristanio va al Venezia, le sue parole: “Ritorno all’Inter? Posso dire questo”

Ecco le parole di Oristanio a Sky Sport: “Sono molto contento, una bellissima esperienza e opportunità, un gruppo e uno staff fantastico, stiamo lavorando bene in vista dell’inizio del campionato. Perché Venezia? Ho parlato con procuratore, Inter e famiglia, è stata una scelta mia per il progetto tecnico, sono molto contento, speriamo questa scelta dia i suoi frutti”.

Oristanio, poi, ha aggiunto: “Genoa? Nella vita si prendono delle scelte, sono molto contento adesso. Un possibile ritorno all’Inter in futuro? Penso al ritiro ora, giorno dopo giorno, al resto non ci penso. L’importante è mettere metri e forza nelle gambe verso amichevoli e campionato. Di Francesco ha un bellissimo gioco, prima di tutto però bisogna stare bene fisicamente”.

Mercato Inter, è ancora caccia al difensore: la dirigenza deve rivedere i piani dopo lo ‘scippo’ Cabal

Il mercato nerazzurro in entrata è ancora tutto in divenire. Come si sa, la società di viale della Liberazione è alla ricerca di un difensore che possa essere un braccetto di sinistra. L’obiettivo principale che piaceva molto ad Oaktree era Cabal. Ma il difensore colombiano del Verona è passato alla Juventus per 12 milioni di euro bonus compresi. Adesso, la dirigenza, dovrà trovare il profilo giovane più adatto e deve riorganizzare i propri piani. Ricardo Rodriguez non convince per vari motivi, mentre Hermoso è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione.