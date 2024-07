Prandelli a sorpresa: “Ecco chi sarà la rivale dell’Inter”

Prandelli parla del campionato di Serie A e della lotta per la conquista del prossimo scudetto. I nerazzurri, nella scorsa stagione, hanno creato un solco sulle inseguitrici, soprattutto negli scontri diretti. La prossima, però, sarà una stagione decisamente più combattuta visto che tutte le rivali si stanno rinforzando molto per ridurre il gap dai nerazzurri. E di questo ha parlato l’ex ct della Nazionale che, a sorpresa, ha fatto il nome di una squadra come rivale numero uno.

Prandelli sicuro e a sorpresa: “Saranno loro i principali rivali per lo scudetto”

Prandelli, incalzato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta scudetto della prossima stagione. Ci saranno tante squadre a voler fare lo sgambetto all’Inter, con la Juventus, il Milan ed il Napoli che non vogliono stare a guardare e che vogliono togliere lo scettro di campione d’Italia alla squadra nerazzurra. Ma l’ex ct azzurro ha fatto una scelta controcorrente, parlando di un’altra squadra che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote agli uomini di Inzaghi.

Ecco le parole di Cesare Prandelli: “Chi sarà la rivale scudetto dell’Inter? L’Atalanta di Gasperini, che può e deve sognare in grande. Inzaghi parte favorito, del resto ha stravinto l’ultimo campionato con tre mesi d’anticipo. Tutte le altre rivali dovranno lavorare molto per avvicinarsi ai nerazzurri”.

Le big si stanno rinforzando, per Inzaghi non sarà una passeggiata

Al netto dei pronostici che vengono fatti prima dell’inizio della stagione, c’è da dire che tutte le rivali dei nerazzurri si stanno attrezzando per lottare per lo scudetto. Il Napoli ha deciso di puntare su un allenatore vincente come Antonio Conte. La Juventus, dopo aver preso Thiago Motta in panchina, sul mercato è stata quella più attiva di tutte portando a Torino Thuram, Douglas Luiz, Di Gregorio e Cabal. E anche il Milan si sta iniziando a muovere, con Fonseca in panchina e l’acquisto di Alvaro Morata. Inzaghi sa che sarà complicatissimo e ci vorrà ancora più fame rispetto alla scorsa stagione. Perchè il bis consecutivo, alla Milano nerazzurra, manca da ben 14 anni.