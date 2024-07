Inter, sfumato Cabal qual è il prossimo obiettivo?

Inter – A seguito del sorpasso della Juventus sull’Inter nella corsa al difensore gialloblu, Juan Cabal, alla dirigenza interista non resta che guardare nuovamente al mercato per cercare il nuovo profilo che andrà ad aggiungersi al reparto difensivo nerazzurro. Da ieri sera due nomi sono tornati sulla bocca dei giornalisti. Due profili che in realtà l’Inter non aveva mai escluse nonostante l’impressione che Cabal fosse ormai al centro degli obiettivi nerazzurri. I nomi ancora forti nelle intenzioni dei nerazzurri sono quelli di: Jakub Kiwior e Johan Vasquez.

Inter, Kiwior e Vasquez nel mirino dei nerazzurri

Entrambi giovani, Vasquez è un classe 1998, Kiwior addirittura 2000, hanno delle ottime caratteristiche che farebbero parecchio comodo a Simone Inzaghi. A questo punto del calciomercato l’Inter deve assolutamente prendere uno dei due, difficilmente emergeranno nuovi nomi. Parlando di Jakub Kiwior, l’Arsenal è disposta a vendere l’ex Spezia che non ha mai conquistato il cuore del suo mister Mikel Arteta. A Londra Kiwior non è mai riuscito a ritagliarsi un posto da titolare e col probabile arrivo di Calafiori all’Arsenal, i Gunners, dovrebbero aprire totalmente alla sua cessione, anche se i nerazzurri potrebbero verosimilmente chiedere di prendere il giocatore in prestito. Per quanto riguarda invece Johan Vasquez, il messicano è invece titolare fisso nel Genoa che non vorrà lasciarlo andar via facilmente. I rossoblu lo valuterebbero tra i 10 e 12 milioni, ma anche in questo caso l’Inter potrebbe proporre il prestito.

Com’è andata veramente con Cabal?

Per quanto riguarda la questione Cabal e il “sorpasso Juve” non sembra esser andata così come hanno raccontato ieri i giornali. Oggi il Corriere dello Sport ha svelato che non si è trattato di uno sgambetto da parte dei bianconeri ma piuttosto l’Inter ha deciso di mollare la presa sul giocatore per puntare ad altri profili. Secondo quindi la versione rilanciata dal quotidiano sportivo, i nerazzurri non avrebbero “desiderato” abbastanza il colombiano.