Marotta sfoltisce l’attacco: fatta per il prestito

Marotta, presidente e CEO Sport della società nerazzurra, sta lavorando molto duramente sul mercato insieme all’area sportiva del club. In entrata, oltre al difensore, manca un attaccante che possa essere affidabile. Ma per poter avere questa entrata, è necessario fare spazio sia a livello numerico che per quanto riguarda il monte ingaggi. Intanto, nelle ultime ore, è stata concretizzata una cessione di prestito proprio nel reparto offensivo.

Marotta punta a sfoltire la rosa: l’attaccante nerazzurro va via in prestito

Marotta, dunque, cerca di creare spazio in rosa per gli ultimi innesti. Soprattutto il reparto offensivo è quello su cui concentrarsi maggiormente. In questo senso, Il Secolo XIX, ha parlato della situazione inerente al classe 2005, Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante ritornerà in prestito allo Spezia, squadra in cui ha giocato da titolare nella scorsa stagione segnando anche 3 gol – uno dei quali decisivo nella partita salvezza contro il Venezia. La formula precisa dell’affare prevede sì un prestito, ma con un diritto di riscatto a favore dei liguri e controriscatto per i nerazzurri. Già in questa sessione lo Spezia aveva riscattato il ragazzo. Ma poi, l’Inter, ha deciso di attivare il controriscatto.

Non solo Francesco Pio Esposito: tutti i giocatori in uscita

Esposito Jr non rappresenta l’unico elemento della rosa in uscita. Infatti, si pensi anche al fratello Sebastiano, giocatore molto vicino a vestire la maglia dell’Empoli. Non solo, occhio alle situazione di Stankovic, vicino al Venezia, Agoumè, Radu e Vanheusden. In attacco, rimane in uscita Satriano così come Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Situazione diversa per Valentin Carboni. Il trequartista classe 2005 piace parecchio a dirigenti ed Inzaghi che, in conferenza, ha puntualizzato di voler puntare su di lui visto che ha caratteristiche differenti. Ma se dovesse arrivare un’offerta compresa tra i 30 e 40 milioni, ecco che la cessione sarebbe probabile. Il Marsiglia sembra interessato, ma con l’arrivo di Greenwood le cose potrebbero cambiare su questo fronte.