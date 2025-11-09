Marotta contro Conte, battaglia anche sul mercato: c’è la freccia nel mirino | Duello in Serie A

Inter e Napoli si sfidano in campo, ma anche sul mercato: pronta la battaglia per l’esterno di Serie A

Inter e Napoli, in queste ultime stagioni, si stanno sfidano sul campo per quanto riguarda la lotta per vincere lo scudetto. Nelle ultime tre stagioni, infatti, i partenopei sono riusciti a vincere il tricolore per ben due volte, una con Spalletti ed una con Conte, mentre i nerazzurri una volta con Simone Inzaghi.

Anche quest’anno ci sarà un grande duello che coinvolgerà anche il Milan pronto ad inserirsi. Ma la sfida tra i due club non finisce solamente sul campo. Infatti, come accaduto anche nelle ultime sessioni, anche il mercato potrebbe vedere uno scontro visto che ci sono alcuni obiettivi in comune.

Addirittura, negli anni precedenti, si era parlato anche della possibilità di poter effettuare degli scambi come quello tra Frattesi e Raspadori, che alla fine non è andato a buon fine.

Intanto, per l’estate, si prospetta una nuova sfida. Infatti, i nerazzurri e i campani sono molto interessati ad una rivelazione del nostro campionato che sta facendo davvero molto bene.

Inter e Napoli, sfida per l’esterno: occhi sulla freccia della Serie A

Inter e Napoli, in estate, si sfideranno sul mercato per un giocatore giovane e molto interessante. Infatti, le due società, hanno gli occhi sull’esterno difensivo del Cagliari, Idrissi, che sta facendo bene con Pisacane in panchina.

Un giocatore che è anche pilastro dell’Italia Under 21 di Baldini e che in questa stagione ha mostrato grande duttilità riuscendo a giocare anche da terzo di difesa. Secondo Pedullà ci sarà una sfida tra i due club per accaparrarselo.

Inter, la prossima estate la rivoluzione sul mercato

L’Inter, la prossima estate, sarà protagonista di una vera e propria rivoluzione della propria rosa. Infatti, Oaktree, ha chiesto fortemente un grande ricambio generazionale per abbassare l’età media e la società ci sta lavorando gradualmente.

Giocatori importanti come Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan andranno via a parametro zero vista l’età avanzata e andranno sostituiti con elementi capaci di mantenere il livello molto alto per essere competitivi sia in Italia che in Europa anche nei prossimi anni.