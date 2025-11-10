L’Inter cede Bisseck in Premier: caccia al sostituto in Serie A | Ausilio cala il tris

L’Inter potrebbe cedere Yann Bisseck in Premier League e ha come obiettivi profili della Serie A

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente in base a quelle che erano le esigenze della squadra nerazzurra. La dirigenza di viale della Liberazione, infatti, aveva in programma tutta una serie di operazioni da fare sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscita a concretizzarle e anzi ha cambiato in maniera del tutto tardiva le proprie strategie.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e a creare la superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine, come era prevedibile, non è arrivato nessuno dei tre giocatori sopra menzionati. Ma addirittura non è arrivato nemmeno un profilo che avesse caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, i nerazzurri, potrebbero cedere il difensore tedesco Yann Bisseck in Premier League. Per sostituirlo, il ds Piero Ausilio sta cercando soprattutto giocatori dalla Serie A.

Inter, Bisseck in Premier? Ecco chi per sostituirlo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore Yann Bisseck potrebbe lasciare l’Inter a gennaio o a giugno e su di lui ci sono gli occhi di qualche squadra di Premier League. Infatti, il Tottenham starebbe pensando a lui per rinforzare la propria retroguardia e, a quel punto, i nerazzurri dovrebbero trovare un sostituto.

A tal proposito, la dirigenza sta cercando profilo dal campionato di Serie A. Il primo è sicuramente Muharemovic del Sassuolo, poi abbiamo Tiago Gabriel del Lecce ed occhio alla new entry, ovvero Circati del Parma che il tecnico nerazzurro conosce molto bene per averlo allenato nella passata stagione.

Inter, la prossima estate ci sarà la rivoluzione

La prossima estate sarà davvero molto importante per la squadra nerazzurra. Infatti, tanti giocatori lasceranno Appiano Gentile e ci sarà un grande ricambio generazionale nella rosa.

Giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan lasceranno Milano per la scadenza del contratto e per raggiunti limiti di età e dovranno essere sostituiti da giocatori che possano essere all’altezza.