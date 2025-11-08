L’Inter fa la spesa in Serie A, scout in missione allo stadio: tre calciatori nel mirino | Firma a parametro zero

L’Inter osserva da vicino tre giocatori di Serie A: uno scout mandato allo stadio durante la partita

Il mercato estivo dell’Inter è stato completamente al di sotto delle aspettative viste le esigenze della rosa nerazzurra. La dirigenza di viale della Liberazione, aveva in programma tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscita a concretizzarle, cambiando addirittura, in maniera del tutto tardiva, la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del proprio insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva indicato tre profili in particolare per rinforzare la rosa: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e a creare superiorità come Ademola Lookman.

Come era pronosticabile, nessuno dei tre giocatori, alla fine, è arrivato ad Appiano Gentile. Ma non sono arrivati nemmeno elementi che avessero le stesse caratteristiche tecnico-tattiche.

Intanto, la dirigenza nerazzurra sta già lavorando per la prossima stagione e ha mandato un proprio scout per fare andare tre giocatori che la società ha messo nel mirino.

Inter, tre osservati speciali in Serie A sul mercato

L’Inter inizia a muoversi sul mercato e ad osservare dei profili che potrebbero essere interessanti per la prossima stagione. La società nerazzurra, in particolare, secondo quanto riportato dalla redazione di Fc Inter News, avrebbe mandato uno scout a vedere tre giocatori durante la partita tra Pisa e Lazio.

Il primo è Ebenizer Akinsanmiro che è in prestito dai nerazzurri alla società toscana e che sta facendo molto bene. Gli due, sono biancocelesti e si tratta del difensore spagnolo, Mario Gila, ma anche dell’esterno serbo, Marusic.

Inter, la prossima estate ci sarà la rivoluzione

La prossima estate sarà particolarmente importante per la società nerazzurra che dovrà lavorare parecchio, sia in entrata che in uscita, visto che farà una vera e propria rivoluzione dell’organico.

Giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan andranno via a parametro zero vista l’età avanzata e, ovviamente, dovranno essere sostituiti con giocatori all’altezza per rimanere ancora competitivi in Italia, ma anche in Europa nelle prossime stagioni che arriveranno.