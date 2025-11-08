Addio Lazio, c’è l’annuncio ufficiale: l’idolo dei tifosi ha detto basta | “E’ il mio ultimo anno”

Il giocatore della Lazio ha deciso di ritirarsi al termine della stagione e la Lazio sarà l’ultima squadra

La Lazio, in questa stagione, ha deciso di ripartire da un nuovo corso. L’anno scorso, la squadra biancoceleste, ha avuto una stagione dal doppio volto. Nella prima metà di campionato la squadra esprimeva un grande calcio ed era riuscita anche a lambire la vetta della classifica provando a lottare con le grandi.

Nella seconda metà, invece, non c’è stata grande continuità e la squadra è finita addirittura fuori da qualsiasi competizione europea a sua disposizione. Per questo, a fine stagione, è arrivato l’esonero di Marco Baroni ed al suo posto c’è stato il ritorno clamoroso di Maurizio Sarri per riprovare a mettere a posto le cose.

Il tecnico ha trovato però la brutta sorpresa del mercato bloccato a causa dell’indice di liquidità, ragion per cui non è riuscito, almeno per il momento, a far vedere la sua mano sulla squadra.

Intanto, il giocatore della squadra biancoceleste, al termine della stagione, ha deciso di dire basta con il calcio giocato. La Lazio sarà l’ultima maglia della sua carriera.

Lazio, il giocatore dice basta con il calcio: addio a fine anno

L’attaccante spagnolo della Lazio, Pedro, dice addio ai biancocelesti e forse anche al calcio giocato. Il giocatore 38 enne, dopo la partita contro il Pisa, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo futuro.

Ecco le sue parole: “Sicuramente questo è il mio ultimo anno alla Lazio. Voglio lasciare questa squadra dove merita, in Europa. Possiamo ancora crescere e puntare alla zona alta della classifica. Quanti anni giocherò ancora? Per me è difficile dirlo, ogni giorno che passa mi avvicino al ritiro anche se mi alleno sempre”.

Lazio, Lotito ha in mente un piano per Pedro

Come detto, Pedro lascerà i biancocelesti al termine di questa stagione. Il giocatore si è ritagliato uno spazio importante nel cuore dei tifosi della Lazio che lo vedono come un idolo.

Il presidente Lotito, nel caso in cui decidesse di terminare la sua carriera definitivamente, avrebbe in mente per lui un posto nella dirigenza della società. Ma bisognerà capire quale decisione prenderà.