Dal Manchester United all’Inter, offerta clamorosa: colpaccio a centrocampo | Stipendio raddoppiato

L’Inter avrebbe provato un colpaccio a centrocampo dal Manchester United: un’offerta clamorosa per lui

Il mercato estivo dell’Inter non è stato all’altezza di quelle che erano le esigenze della rosa di Christian Chivu. La dirigenza di viale della Liberazione, infatti, aveva programmato tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita che, alla fine, non si sono concretizzate e anzi si è deciso di cambiare completamente e tardivamente la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva indicato tre profili in particolare per la squadra: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica, come Ademola Lookman.

Alla fine, nessuno dei tre è arrivato ad Appiano Gentile, come era prevedibile, ma addirittura non sono arrivati nemmeno giocatori con caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, un ex giocatore del Manchester United ha fatto una rivelazione clamorosa che riguarda un interesse dell’Inter che addirittura avrebbe avanzato una grandissima offerta per lui.

Inter, colpo dal Manchester United? La clamorosa rivelazione

Uno dei più grandi centrocampisti della storia recente del calcio europeo è stato sicuramente Paul Scholes. L’ex Manchester United ha scritto pagine importantissime con la maglia dei Red Devils ed è stato davvero un elemento fondamentale della squadra.

In un’intervista, l’ex centrocampista ha parlato di una clamorosa offerta da parte dell’Inter per lui: “Aveva 25 anni, si. L’Inter voleva darmi 4 milioni di sterline esentasse. All’epoca era una cifra enorme, probabilmente più del doppio di quello che guadagnavo al Manchester United”.

Inter, la prossima estate una rivoluzione sul mercato

Intanto, la prossima estate, sarà molto importante per la squadra nerazzurra che vedrà grandissimi cambiamenti sul mercato. Infatti, la rosa cambierà tantissimi giocatori e verrà data una grande rinfrescata all’organico.

Elementi come Sommer, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan e Darmian andranno via sia per limiti di età, sia perchè il loro contratto scadrà al termine della stagione. Pertanto, dovranno essere sostituiti in maniera adeguata per rimanere competitivi. Insomma, ci sarà tantissimo lavoro da fare sia in entrata che in uscita per provare a cambiare le cose in campo.