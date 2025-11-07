Home » Bomber argentino per l’Inter, ha rifiutato Inzaghi: ora sogna Lautaro | Stipendio raddoppiato

7 Novembre 2025 Gianfranco Rotondo
Lautaro Foto LaPresse, Internews1908.it

L’Inter alla ricerca di un giovane bomber argentino che ha come idolo Lautaro ed ha rifiutato Inzaghi

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente viste le esigenze della rosa nerazzurra. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, aveva in programma di portare a termine tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscita a concretizzarle. Anzi, ha addirittura ed in maniera tardiva, scelto di cambiare completamente strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Come era prevedibile, nessuno dei tre ha varcato la soglia di Appiano Gentile, ma non sono arrivati nemmeno dei profili che avessero caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, i nerazzurri, stanno osservando molto da vicino un giovane bomber argentino che ha Lautaro Martinez come idolo ed ha anche rifiutato un’offerta da Simone Inzaghi.

Inter, i nerazzurri sul giovane bomber argentino: lui sogna Lautaro

L’Inter continua a monitorare da vicino il centravanti del Bologna, Santiago Castro. Già nella passata stagione c’erano stati degli interessamenti, ma alla fine non se ne fece nulla. La prossima estate, i nerazzurri, potrebbero tornare alla carica per il classe 2004.

Il Bologna, intanto, ha intenzione di blindarlo con il rinnovo di contratto che, in questo momento, è in scadenza nel 2028. Per lui, che percepisce un ingaggio da 500.000 euro, potrebbe anche esserci un adeguamento con uno stipendio raddoppiato. Marotta e Ausilio osservano la situazione da vicino.

Santi Castro Foto profilo Instagram, Internews1908.it
Castro, Lautaro come idolo e rifiutata l’offerta di Inzaghi

Castro, intanto, non ha mai negato di avere un debole per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, infatti, per caratteristiche è il giocatore che somiglia in qualche modo al giovane centravanti.

Oltre a questo, c’è anche un retroscena di mercato visto che il classe 2004, in estate, ha rifiutato un’offerta importante da parte dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi che lo avrebbe voluto prima di virare su Darwin Nunez per il reparto offensivo della sua squadra.