Gioiellino in attacco per l’Inter, ha stregato Chivu: firma in Serie A | C’è già stato l’incontro

L’Inter pronta a fiondarsi su un giovane talento della Serie A che sta facendo vedere cose importanti

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente per quelle che erano le esigenze della squadra nerazzurra. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, aveva programmato tutta una serie di interventi sia in entrata che in uscita, ma che alla fine non è riuscita a concretizzare. Anzi, la società ha deciso di cambiare in maniera del tutto tardiva la strategia sul mercato.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura e gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’avversario e a creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine, come era prevedibile, non è arrivato nessuno dei tre giocatori ad Appiano Gentile. Ma non è arrivato nemmeno qualche profilo che avesse caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, i nerazzurri stanno osservando molto da vicino un giovane talento che ha completamente stregato Christian Chivu che lo avrebbe richiesto alla dirigenza.

Inter, Chivu stregato dal gioiellino di Serie A: presto una trattativa?

L’Inter è rimasta stregata dall’attaccante del Verona classe 2003, Giovane. Il ragazzo, che ha segnato proprio nella partita contro i nerazzurri, sta facendo molto bene in questa stagione e sta facendo vedere il suo valore in campo.

L’Inter lo seguiva già, ma dopo la partita di domenica, Chivu è rimasto completamente stregato tanto da fargli i complimenti alla fine della partita. La società sta valutando un suo eventuale acquisto. E dal Brasile fanno sapere che il suo cartellino costa circa 10 milioni di euro.

Inter, la prossima estate la vera rivoluzione sul mercato

L’Inter si appresta ad un’estate parecchio movimentata sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite. La squadra nerazzurra dovrà fare un grande ricambio generazionale all’interno della sua rosa.

Giocatori come Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij e Mkhitaryan non rinnoveranno il loro contratto vista anche l’età avanzata. Per questo sarà necessario poter fare in modo di sostituirli con elementi all’altezza per mantenere una rosa competitiva.