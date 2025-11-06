L’ATP contro Sinner, Alcaraz torna n. 1: la decisione prima delle Finals | Ecco il motivo

L’ATP ha preso la sua decisione prima delle Finals: sarà Carlos Alcaraz il numero 1. Ecco perchè

Jannik Sinner, in questa sua fase della carriera, sta vivendo un periodo molto felice. Il tennista italiano, infatti, dopo un periodo in cui non riusciva a giocare il suo solito tennis, è uscito dal buio e si è ripreso nuovamente quello per cui ha lavorato tanto andando a vincere tanti tornei e rimettendo nella giusta carreggiata le cose.

L’ultima vittoria a Parigi lo ha ripagato di tanti sforzi, visto che nell’ultimo periodo ha deciso anche di cambiare il suo modo di giocare che, per gli avversari, era diventata un po’ prevedibile. Oltre a questo, anche la condizione fisica è stata ritrovata e questo gli ha permesso di arrivare fino in fondo nelle varie competizioni.

Tutto questo, inoltre, lo ha anche portato a riconquistare il primato in classifica nel ranking ATP dopo che Alcaraz lo aveva superato negli ultimi mesi in cui era riuscito quasi sempre a batterlo.

E a proposito del tennista spagnolo, l’ATP ha preso una decisione prima dell’inizio delle Finals che lo inseriscono al primo posto. Di seguito, ecco spiegate le motivazioni.

ATP, Alcaraz al primo posto: ecco il perchè della motivazione

A breve ci sarà il sorteggio per le Finals di Torino. Jannik Sinner è pronto a difendere il titolo che ha conquistato l’anno scorso, specie dopo essere balzato nuovamente in testa alla classifica ATP. Ma per quanto riguarda il sorteggio, l’altoatesino non sarà testa di serie, bensì al numero 2.

Questo perchè, per quanto riguarda le Finals, non conta la classifica ATP, bensì la Race ed è qui che Alcaraz è ancora al comando con 1050 punti seguito proprio dal numero 1 al mondo. Ecco il motivo della decisione.

Sinner, il nuovo primato una vera impresa

Il nuovo primato raggiunto da Sinner ha il sapore della vera impresa. Infatti, dopo averlo perso, il tennista italiano si era dato tempo sei mesi per riuscire a riandare in testa alla classifica.

Il traguardo è arrivato parecchio prima e adesso sarà lotta punto a punto con Alcaraz per evitare il controsorpasso. Una nuova era di rivalità tennistiche è definitivamente nata.