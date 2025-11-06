Clamoroso Inter, Oaktree ha ceduto le quote della società: ecco il nuovo fondo | Operazione da 3 miliardi

Clamoroso all’Inter: Oaktree avrebbe ceduto per 3 miliardi le quote della società. Ecco cosa succede

La stagione dell’Inter non è iniziata come sperato all’inizio. La squadra nerazzurra, infatti, dopo l’esordio incoraggiante contro il Torino, è caduta per ben due volte e in maniera clamorosa in rimonta. Prima la sconfitta per 2-1 contro l’Udinese, poi quella allo scadere contro la Juventus con il risultato di 4-3.

Un periodo non facile da gestire a cui sono succedute sei vittorie di fila tra campionato e Champions League prima del nuovo stop avuto contro il Napoli. Una squadra, quella nerazzurra, che negli ultimi due anni ha avuto delle difficoltà incredibili nel riuscire a vincere negli scontri diretti contro le big.

Poi due vittorie che hanno riportato il sereno, ma sicuramente la strada da fare è ancora molto lunga e la concentrazione, che spesso la squadra perde, dovrà essere altissima.

Intanto, per quanto riguarda le questioni societarie, Oaktree avrebbe ceduto le proprie quote ad un fondo che ha acquistato l’intero pacchetto azionario per 3 miliardi di dollari.

Inter, Oaktree ha ceduto le quote: operazione da 3 miliardi

Il fondo proprietario dell’Inter, Oaktree, ha ceduto tutto il suo pacchetto azionario. Infatti, gli statunitensi, che per il 74% delle loro azioni erano di un altro fondo, ovvero Brookfield, sono passati interamente a quest’ultimo anche per il restante 26% per la cifra di 3 miliardi di dollari.

Un’operazione che, nella forma, ovviamente, coinvolge anche l’Inter. Nella sostanza, invece, per il club nerazzurro non cambia assolutamente nulla, specie per quanto riguarda l’organigramma societario che infatti è rimasto intatto rispetto a questo nuovo cambiamento.

Inter, la prossima estate la vera rivoluzione

L’Inter, nella prossima estate, avrà una fase di passaggio davvero molto importante. Il club nerazzurro, infatti, dovrà dare seguito ad un ricambio generazionale della propria rosa che si è reso necessario.

Giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan andranno via a parametro zero e, al loro posto, andranno acquistati elementi giovani che dovranno essere subito all’altezza della situazione. Insomma, una nuova era si avvicina e il gruppo nerazzurro degli ultimi tre anni sarà quasi totalmente smantellato per la prossima stagione e per il futuro.