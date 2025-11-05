Elkann vende la Juventus, la bomba è esplosa: i tifosi si sono schierati | Ecco il nuovo Presidente

John Elkann potrebbe decidere di vendere la Juventus e ci potrebbe già essere un compratore per i bianconeri

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di iniziare un nuovo corso. La società bianconera, infatti, ha voluto puntare fortemente su Igor Tudor come allenatore della prima squadra. Il tecnico croato, infatti, nella passata stagione, aveva sostituito Thiago Motta ed era riuscito a riportare la squadra in Champions League.

Questo gli è valso il rinnovo fino al 2027, ma in questa stagione le cose non sono andate per il meglio. Infatti, dopo la partita contro l’Inter, la squadra non è più riuscita a vincere e quindi, per il tecnico, è stato disposto l’esonero. Al suo posto è stato chiamato Luciano Spalletti che ha iniziato bene la nuova avventura vincendo contro la Cremonese.

L’obiettivo di questa stagione è quello di riuscire a raggiungere nuovamente la qualificazione in Champions League e, magari, riuscire anche a dare fastidio alle squadre che stanno davanti.

Intanto, arriva la notizia di un possibile cambio nella catena di comando della società. Infatti, John Elkann starebbe riflettendo se vendere o meno la società bianconera e i tifosi si sono schierati.

Juventus, Elkann potrebbe cedere: già un possibile compratore?

John Elkann potrebbe fare clamorosamente un passo indietro e decidere di cedere la Juventus. Il proprietario della società bianconera, da quando è al timone, non sta riuscendo a raggiungere grandi risultati sul campo e per questo si potrebbe prospettare un suo addio. I tifosi, tra l’altro, chiedono a gran voce una cessione da parte sua.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, potrebbe esserci anche un interessamento da parte di Tether che detiene l’11,5 per cento del pacchetto azionario del club e che potrebbe pensare ad un investimento, anche se al momento non c’è nulla di ufficiale.

Juventus, ecco il compito di Spalletti

Luciano Spalletti, in questo momento, è la scelta migliore che potesse fare la Juventus per la sua panchina. Il tecnico di Certaldo, infatti, non ha mai fallito il piazzamento in Champions League e la sua capacità di gestione potrebbe fare bene alla squadra.

Il suo compito non è solo quello di arrivare nella porta principale dell’Europa, ma anche riuscire a valorizzare degli asset che possano mettere a posto i conti in rosso del club.