Addio Roma UFFICIALE, lascia dopo neanche un anno: firma con l’ex giallorosso | Friedkin corre ai ripari

Un addio dopo neanche un anno dal suo arrivo: è ufficiale l’addio alla Roma ed alla famiglia Friedkin

La Roma, in questa stagione, ha deciso di ripartire da un nuovo corso. Nella passata stagione, infatti, la squadra ha visto addirittura tre cambi di allenatore. Prima c’era stato Daniele De Rossi, ma la mancanza di risultati e le frizioni con la dirigenza ha portato al suo esonero dopo sole quattro giornate di campionato.

Per questo, al suo posto, è stato chiamato Ivan Juric. Con il tecnico croato la situazione è andata addirittura peggio visto che con lui la squadra era finita addirittura a due soli punti dalla zona retrocessione e anche per lui si è arrivati all’esonero. Al suo posto è stato richiamato Claudio Ranieri che, con una grande rimonta, ha riportato la squadra in Europa League.

Quest’anno il progetto è di ampio respiro e la squadra è stata affidata a Giampiero Gasperini che ha il compito di arrivare in Champions League e di riuscire a valorizzare gli asset per mettere a posto i conti.

Intanto, è ufficiale un addio alla Roma. Dice addio dopo nemmeno un anno dal suo ritorno in giallorosso dopo essere stato protagonista in una precedente esperienza.

Roma, l’addio è ufficiale: vola in Francia

Federico Balzaretti lascia nuovamente la Roma. L’ex terzino giallorosso, dopo aver giocato nella squadra capitolina, ne era stato dirigente dal 2015 al 2019. Poi, un anno fa circa, il ritorno ancora in ambito dirigenziale prima del nuovo addio ufficiale.

Nel suo futuro ci sarà il Marsiglia, in cui svolgerà un ruolo di scouting a fianco del ds Mehdi Benatia. Una nuova sfida dopo quelle avute anche con Udinese e Vicenza.

Roma, ecco il compito di Gasperini

L’obiettivo della Roma, in questo momento, è duplice ed è quello di migliorare gradualmente sia per quanto riguarda la competitività sia i conti in questo momento in rosso.

Per farlo, chi meglio di un allenatore come Giampiero Gasperini che dovrà valorizzare i giovani e provare a raggiungere la Champions League nella prossima stagione. In questo modo, migliorando anche la situazione a bilancio, ci potranno essere investimenti sempre migliori per far ritornare di nuovo grande la società giallorossa.