La rivoluzione della Juve non è finita: nuovo rinforzo in arrivo dal Newcastle | Cosa cambia per Comolli

Juventus, ancora cambiamenti nella società: in arrivo un rinforzo dal Newcastle ed ecco cosa succede a Comolli

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ripartire da un nuovo corso. L’anno scorso, la società bianconera, aveva deciso di affidare la guida tecnica della squadra ad un allenatore come Thiago Motta. Ma le speranze della vigilia sono rimaste tali. Infatti, il tecnico non è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori e per lui è arrivato l’esonero.

La squadra è stata affidata a Igor Tudor che l’ha riportata in Champions League e si è meritato il rinnovo fino al 2027. Ma quest’anno anche per lui non c’è stata continuità di risultati e per questo motivo anche per lui è arrivato l’esonero. La società ha deciso, quindi, di affidarsi ad un allenatore esperto come l’ex ct Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo ha iniziato bene la sua avventura in bianconero vincendo la prima partita contro la Cremonese, anche se il cammino in Champions League si complica dopo il pareggio contro lo Sporting Lisbona.

Intanto, la rivoluzione dirigenziale, in casa bianconera, non sembra ancora essere finita. Non solo la ricerca del nuovo ds, un altro dirigente pronto a trasferirsi alla Continassa.

Juventus, nuovo arrivo in dirigenza: ok per l’ex Newcastle

La Juventus è pronta a chiudere per il nuovo ds visto che sembra essere molto vicino ai bianconeri l’ex Genoa, Ottolini, che ha chiuso da poco il suo rapporto con la squadra ligure.

Ma occhio anche ad una nuova presenza. Infatti, sembra con un ruolo dirigenziale, arriverà in bianconero l’ex Newcastle, Peter Silverstone. Nelle prossime settimane ci potrebbe essere la firma definitiva e l’inizio operativo del suo lavoro.

Juventus, due compiti fondamentali per Spalletti

Per Luciano Spalletti è iniziato un nuovo periodo della sua carriera. Il tecnico bianconero, infatti, dovrà portare avanti due compiti alla Continassa. Il primo è quello di raggiungere la Champions League, magari riuscendo anche a dare fastidio alle squadre che lotteranno per lo scudetto.

Poi, riuscire a valorizzare i giocatori più giovani, in modo tale da mettere, poi, a posto i conti nel caso in cui dovessero arrivare delle offerte irrinunciabili per loro.