Addio a Frattesi a gennaio, erede bianconero per l’Inter | Arriva il nuovo Pogba

Davide Frattesi potrebbe dire addio a gennaio e al suo posto potrebbe arrivare un giocatore bianconero

Il mercato estivo dell’Inter è stato molto deludente per quelle che erano le esigenze della rosa nerazzurra. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, aveva in mente di poter fare tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, ma non è riuscita a concretizzarle. Anzi, addirittura, in maniera del tutto tardiva ha cambiato completamente la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva chiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e di gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine, come era prevedibile, non è arrivato nessuno dei tre giocatori ad Appiano Gentile, ma addirittura non sono arrivati nemmeno degli elementi che potessero avere caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, a gennaio, i nerazzurri potrebbero cedere Davide Frattesi che non sta trovando molto spazio. E al suo posto potrebbe arrivare una grande sorpresa bianconera.

Inter, se parte Frattesi idea bianconera per il centrocampo

L’Inter, nel mese di gennaio, potrebbe prevedere la partenza di Davide Frattesi. Il centrocampista della Nazionale non sta trovando molto spazio in nerazzurro e, per questo potrebbe decidere di fare una nuova esperienza altrove.

Per sostituirlo, i nerazzurri, stanno pensando ad una grande sorpresa bianconera. Si tratta del centrocampista dell‘Udinese, Atta, che sta facendo molto bene in campionato e ha anche segnato un gol proprio contro l’Inter. La dirigenza interista sta valutando se poter intervenire su di lui per un investimento in mezzo.

Inter, la prossima estate la vera rivoluzione sul mercato

La prossima estate di mercato sarà molto importante per l’Inter perchè i nerazzurri dovranno affrontare una grande rivoluzione per quanto riguarda la propria rosa.

Ci saranno giocatori come Darmian, Sommer, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan che andranno via per scadenza di contratto e per limiti di età. Per questo, bisognerà sostituirli con elementi all’altezza che dovranno rendere la rosa competitiva in Italia ed in Europa nelle prossime stagioni.