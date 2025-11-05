Flop Inter da 25 milioni, Chivu non lo vuole più vedere: addio a gennaio | Firma in prestito

Un giocatore nerazzurro ha deluso le aspettative e potrebbe andare via in prestito nel mercato di gennaio

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. Infatti, la squadra nerazzurra, aveva iniziato bene all’esordio a San Siro, vincendo 5-0 contro il Torino, ma poi, subito, due stop improvvisi ed entrambi in rimonta. Il primo contro l’Udinese per 2-1, il secondo contro la Juventus per 4-3 con i bianconeri vittoriosi allo scadere.

Poi, i nerazzurri sono riusciti ad avere un grandissima reazione grazie a sei vittorie consecutive ottenute tra campionato e Champions League, ma successivamente è arrivato un nuovo stop con la sconfitta in un altro scontro diretto contro il Napoli che attesta l’incapacità della squadra, dalla passata stagione, di riuscire a vincere i match clou in campionato.

Di seguito altre due vittorie contro Fiorentina e Verona che hanno portato la squadra al secondo posto a meno uno dalla vetta capitanata in solitaria dall’ex Antonio Conte.

Intanto, tra i nerazzurri, c’è un giocatore che ha completamente deluso le attese e che Chivu potrebbe decidere di mandare a giocare durante la finestra di gennaio.

Inter, flop del giocatore: addio a gennaio in prestito

Uno degli acquisti più onerosi della campagna acquisti dell’Inter è stato sicuramente il centrocampista francese Andy Diouf. Il ragazzo ha giocato solamente 26 minuti da quando veste il nerazzurro e non ha mostrato capacità di concentrazione adatte.

Per questo, visto lo scarso impiego e la scarsa affidabilità, Chivu ha deciso di mandarlo a giocare in prestito in modo tale da riuscire a fargli accumulare confidenza con un campionato totalmente differente rispetto a quello francese in cui ha giocato per tutta la sua giovane carriera.

Inter, un altro flop tra i nuovi acquisti

Ma Diouf non è la sola delusione tra i nuovi arrivati in maglia nerazzurra. L’altra è ovviamente Luis Henrique. Il giocatore brasiliano è arrivato per 25 milioni di euro dal Marsiglia e non ha convinto per niente.

Sia chiaro, le sue prestazioni non sono state horror, ma il ragazzo sembra subire la pressione del grande club e sembra quasi nascondersi in campo. Un fantasma che non riesce a dare il suo contributo alla causa anche in partite praticamente già decise.