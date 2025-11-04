Frattesi alla Juve con lo scambio: pazza idea Spalletti | Ecco la contropartita a centrocampo

La Juventus vuole provare a proporre uno scambio clamoroso all’Inter e che coinvolge Davide Frattesi

La Juventus, in questa stagione, ha deciso di ripartire con un nuovo corso. La società bianconera, a inizio stagione, aveva deciso di continuare con Igor Tudor in panchina dopo che il tecnico croato era riuscito ad aiutare la squadra a qualificarsi in Champions League nella passata stagione.

Per lui era arrivato anche il rinnovo fino al 2027. Ma quest’anno, i risultati, non sono stati dalla sua e per questo è arrivato l’esonero. In panchina, al suo posto, è stato chiamato l’ex ct della Nazionale, Luciano Spalletti. Il tecnico ha esordito bene ed è riuscito a battere all’esordio un avversario complicato come la Cremonese.

Ora l’obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro e magari, se le cose si dovessero mettere bene, anche riuscire a dare fastidio alle squadre che si trovano in testa.

Intanto, il tecnico di Certaldo, ha in mente una suggestione clamorosa. Infatti, i bianconeri, vorrebbero imbastire uno scambio di mercato che vede coinvolto il centrocampista nerazzurro, Davide Frattesi.

Juventus, pazza idea Frattesi: idea di scambio con l’Inter

La Juventus lavora già per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e alla Continassa sta nascendo un’idea per uno scambio clamoroso. Infatti, i bianconeri, vorrebbero acquistare Davide Frattesi, giocatore con le qualità adatte per Luciano Spalletti, se dovesse rimanere.

Per farlo arrivare a Torino, la società avrebbe in mente uno scambio che coinvolgerebbe il centrocampista olandese, Koopmeiners. Il ragazzo non sta riuscendo ad esprimersi in maglia bianconera e potrebbe trovare nuovamente la luce in nerazzurro.

Inter, per Frattesi si era parlato anche di un altro giocatore

Nei giorni scorsi, tra l’altro, era uscita la notizia, all’interno dei vari media, dell’interessamento della Juventus per Frattesi. Ma per lo scambio si era parlato anche di un altro giocatore.

Infatti, la suggestione era anche quella di inserire Locatelli all’interno della trattativa. Insomma, che il giocatore piaccia ai bianconeri è fuori discussione, poi bisognerà vedere se davvero ci sarà qualcosa di concreto, visto che bianconeri e nerazzurri sono due squadre rivali ed è sempre difficile far nascere qualcosa.