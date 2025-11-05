Sky nella bufera, folle esultanza al gol dell’Inter: doppio licenziamento in redazione | L’annuncio del direttore

Sky Sport nel mirino della critica per un’esultanza al gol dell’Inter nella partita di campionato contro il Verona

L’ultimo turno di campionato ha visto l’Inter vincere per 2-1 in casa dell’Hellas Verona. La squadra nerazzurra non ha giocato una delle sue migliori partite grazie ad una squadra gialloblù che è riuscita a incatenare le mosse nerazzurre e a far male in ripartenza. La squadra di Chivu era passata in vantaggio con il gol di Zielinski dopo un grande assist di Calhanoglu da calcio d’angolo.

Poi, era arrivato il pareggio del brasiliano Giovane che è riuscito a beffare Bastoni ed un non perfetto Sommer. Infine, l’autogol finale che ha portato i tre punti a Milano. Ma a scuotere la giornata di campionato è stato quanto accaduto nella redazione di Sky Sport, in particolare, proprio in occasione del 2-1.

Durante la diretta di Sky Sport 24, infatti, si è vista la sagoma di due membri della redazione esultanti al gol del vantaggio interista e la cosa ha scatenato non poche proteste da parte di tanti tifosi.

Proprio dopo questo accaduto, la redazione nella persona del direttore Federico Ferri ha preso una decisione in merito al futuro dei due stagisti coinvolti.

Sky Sport nella bufera, due stagisti esultano al gol dell’Inter: la decisione

Il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, ha preso una decisione importante dopo quanto accaduto con i due stagisti che hanno esultato al gol dell’Inter contro il Verona. Infatti, il giornalista, secondo quanto riportato da Open, avrebbe firmato una circolare molto dura e avrebbe licenziato i due giovani.

Tante sono state le polemiche per questo accaduto, in un contesto professionale in cui bisognerebbe tenere un alto livello di imparzialità da tutte le parti.

Sky Sport, dopo il fatto circola un’altra versione

In realtà, La Gazzetta dello Sport, ha riportato la notizia che non si è trattato di un licenziamento, bensì di una sospensione dei due giovani stagisti.

Una decisione che potrebbe essere più saggia rispetto a quella sopra riportata, dal momento che i due giovani hanno certamente commesso un errore grave e sta avendo una forte risonanza nella stampa in questi giorni. Già questo potrebbe davvero essere pesante per la loro giovane carriera.